Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012, desde entonces se ha especulado que la "Gran señora" sigue viva.

La cantante perdió la vida luego de que se desplomara el LearJet en que viajaban ella y algunos de sus colaboradores; no hubo ningún sobreviviente de aquel accidente.

Y es que muchos fans siguen llorando su pérdida, por ello en muchas ocasiones se ha especulado que la "mariposa de barrio" no falleció, pues algunos creen que puede ser testigo protegido del FBI o que se dedica a hacer tutoriales de cocina en YouTube.

¿Sigue viva?

Una de las especulaciones más constantes, es la que afirma que la cantante se vio obligada a fingir su propio fallecimiento para escapar de las serias advertencias de las que era objeto.

Pepe Garza, productor musical, compositor, locutor y conductor, aseguró que antes de que su amiga partiera tuvo una plática con la famosa y que le confesó que estaba amenazada de muerte.

Pepe dijo que después de que le informaron sobre el deceso de su amiga, se puso muy mal de salud pues no creía lo que había sucedido, fue mucho el dolor por la impresión de que había estado con ella platicando días atrás, y ella le confesó algunas fuertes declaraciones.

"Inmediatamente me acordé de la entrevista que yo tenía grabada, yo había grabado una entrevista donde ella me decía que la querían matar, que el FBI le habló para que se cuidara, entonces me acordé", dijo Pepe

En YouTube se ven solo pequeños fragmentos de la entrevista que le hizo Pepe Garza a Jenni Rivera.

Por otra parte, en abril de este año, "@influencer2.4? es unos de los que replicado el video en TikTok donde aparece supuestamente Lupillo sonriendo y compartiendo con una mujer con un voz muy similar a Jenni, que apenas se percibe en el reflejo de un celular dispuesto en la mesa, donde además se observan algunos tragos.

Y las cosas no terminan ahí, en 2019 se abrió el canal de YouTube "I Cook U Cook We All Cook", mismo que se volvió viral, porque la voz de la presentadora se parece al de Jenni Rivera. Tanto fue la especulación porque la presentadora no mostraba su rostro e incluir mariposas impresas en sus utensilios de cocina.

De ahí que los seguidores de la cantante afirmaron que aún intentan ocultarla y en realidad sigue viva.

¿Quién mató a Jenni Rivera?

A 10 años de la muerte de Jenni Rivera, se lanzará un documental en el que Peacock pretenderá resolver con el largometraje, ´¿Quién mató a Jenni Rivera?´.

En este trabajo se podrán ver charlas exclusivas tanto con expertos como personas cercanas la intérprete de ´Inolvidable´, así como anécdotas con quienes convivieron de manera cercana con la famosa cantante.

aemz