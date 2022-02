Jeff Zucker renuncia a CNN; mantenía una relación sentimental con una ejecutiva

Como parte de la investigación sobre el mandato de Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con mi colega más cercano, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años, escribió Zucker. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Estaba equivocado.