Jaime Camil, "El rey" con la bendición de Cuquita Abarca

"El Último Rey: El Hijo del Pueblo" o "El Rey Vicente Fernández": ¿con cuál de las dos series se quedan?

La primera más que ser una serie no autorizada, es la versión que hizo la escritora Olga Wornat de la vida de Vicente Fernández y aseguran fue por encargo. La segunda, un trabajo en el que participó el propio Vicente Fernández, años antes de morir, con el deseo de dejar plasmada su vida y su obra a través de sus vivencias y su música.

El 14 de marzo de este año, llegó a las pantallas de Televisa la serie "El Último Rey: el Hijo del Pueblo". Cuentan que luego de que Vicente se negó a cederle los derechos a Televisa de su vida, en venganza pidieron a Wornat hiciera una versión no autorizada con el fin de tundirle al cantante y revelar algunos secretos de la familia Fernández Abarca, como la mala relación que aseguran ha existido entre los hermanos y el hecho de que afirman que el secuestro de Vicente Jr, fue orquestado por su propio hermano Gerardo.

Y si bien son rumores que corren de esta versión, es muy posible que sean ciertos ya que al ver "El Último Rey" se narran muchas historia alternas que no tiene que ver directamente con la vida de Vicente, como ya lo hemos visto en "El Rey" que sí está contando la vida del cantante de manera novelada lo que la hace interesante y entretenida.

En su estreno "El Último Rey..." se convirtió en una de las más vistas de la tevé abierta, gracias a la polémica que se suscitó por los reclamos inmediatos de la familia de "El Charro de Huentitán" y principalmente de su viuda la señora Cuquita Abarca.

SE ARMÓ LA BRONCA LEGAL

La expectativa creció más luego de que el asunto llegó a instancias legales ya que un juez prohibió el estreno de la serie, aunque Televisa aseguró que no recibió ninguna notificación de la autoridad. Los Fernández a través de un boletín, aseguraron que la serie estaba violando los derechos de autor, de marca y de imagen de Vicente Fernández. Cuquita Abarca, la viuda, expresó su sentir por lo ocurrido afirmando que no estaba sola y que tenía el respaldo de su familia y también de un grupo legal que la representa. Hasta el día de hoy el asunto sigue en procesos legales.

El productor Juan Osorio, aseguró que la serie era un homenaje que estaban realizando a uno de los últimos ídolos mexicanos, aunque el trabajo "express" que hicieron para la primera y luego la segunda temporada, con tal de ganarle el estreno a Caracol, era visiblemente de mala calidad con un casting que les reventó en la cara luego de que Pablo Montero, el protagonista, no apareciera en la grabación del último capítulo debido a problemas de alcoholismo, que tiempo después salieron a la luz. La segunda parte de la serie pasó sin pena ni gloria, fue una "llamarada de petate" al no contar con el escándalo que se provocó en la primera.

JAIME CAMIL, EL ELEGIDO

Vicente Fernández recibió un par de propuestas de actores para que lo interpretaran en la serie "El Rey" y siempre tuvo claro que Camil era el indicado, lo malo es que Caracol tenía tiempo buscando a Jaime y no recibía respuesta, o no lo buscaban con la persona indicada...

-Yo no sé porque Caracol tenía buscándome tres o cuatro meses y alguien le decía que yo no podía. Pero lo que es para ti, aunque te quites y lo que no es para ti aunque te pongas. Por fin, hablo con el vicepresidente de Caracol Internacional y me dice: `que pena que no va a poder hacer la serie de Vicente, llevamos cuatro meses buscándolo´. De inmediato les dije que me interesaba y que no estaba enterado de esto. Era la primera vez que supe del asunto y me entusiasmó mucho, en especial por que siempre admiré a Don Vicente Fernández y además por que tengo una gran mistad con la familia.

Camil resultaba el actor idóneo para el personaje, por su talento y el prestigio que ha logrado con su impecable carrera. Desde joven sabía que lo suyo era la actuación y la música, a pesar de que su padre no aceptaba que se dedicara a esto, tanto que tuvo que estudiar la carrera de Administración de Empresas. Sus pininos los hace en TV Azteca en el programa "Que Nochecita" y participa en exitosas telenovelas como "Mi Destino Eres Tu", con Lucero y "La Fea Más Bella" con Angélica Vale.

Jaime Camil nos cuenta que no tuvo la oportunidad de conocer a Vicente Fernández...

-Nunca lo conocí de cerca, soy amigo de Vicente Jr, de Gerardo y de Alejandro. En una ocasión tuve oportunidad de estrechar su mano pero cuando se inició el proyecto de la serie ya estaba en el hospital. Era muy fuerte el proceso de lectura del guión, fue muy emocional, nos ganaban las lágrimas. Él tenía que haber que estado ahí como era el plan original. Vicente tenía que haber caminado por la alfombra roja la noche de la premier y ese lamentable accidente que le pasó en el rancho, lo cambió todo. Siempre se planeó que estuviera, que viera su serie, que se sintiera orgulloso del proyecto. Mira cómo funciona la vida, no pudo estar con nosotros y nos dolió muchísimo a todos, pero estamos seguros que desde el cielo está muy feliz con el resultado.

REVELACIONES DE CHENTE

Caracol, la televisora colombiana, tenía claro que el proyecto debía ser de mucha calidad, a la altura del gran cantante mexicano. Antes de aceptar su personaje, Jaime Camil investigó como iba el proyecto...

-Fue un trabajo muy minucioso, muy cuidado por Caracol. A un personaje del tamaño de Vicente se le tienes que dar una atención y una energía especial. Me platicaron que Vicente personalmente contó historias y anécdotas muy íntimas y terminó dándole la bendición al proyecto. Luego me aseguraron que cuando presentaron al elenco, incluyéndome a mí, quedo contento y satisfecho.

ENCARNAR A VICENTE LO MÁS COMPLICADO

Definitivamente la manifactura de la serie es muy buena. Desde la recreación de Huentitán, hasta un muy minucioso trabajo para darle vida al México de los setentas y a los personajes. Camil no quería caer en una parodia burda de las muchas que hemos visto de Vicente Fernández.

-Fue una labor titánica, la consigna más importante era estar alejado de las parodias, de las imitaciones. Una de las imitaciones más frecuentes de los famosos es la de Don Vicente Fernández, por que es y fue un gran personaje. Hay muchos imitadores y se ve que lo hacen muy bien. Debía alejarme de esto, busqué a ese personaje de Vicente que conectará emocionalmente con el público, ese hombre honesto y humano. Lo importante era hacer una interpretación creativa del artista, de lo que es el Vicente. Encontré varias entrevistas de fondo, en las que le preguntaban a Vicente de su vida personal, cosas que fueron hechas por grandes entrevistadores como Verónica Castro, Ricardo Rocha, Maciel, en España, y fue maravilloso pude descubrir muchas cosas de Vicente el ser humano. Los rasgos, como actor, los empiezas a estudiar a adoptar y claro que también están los ademanes y su forma de hablar, es el betún del pastel, eso que luego luego copian todos los imitadores.

Además el productor de la serie tenía la consigna de qué hubiera una homogeneidad entre los cuatro Vicentes porque la narrativa no es lineal y debían congeniar, tener una continuidad.

-La serie es un drama que vive el 95 por ciento de los momentos íntimos, sus decisiones, su familia, si era buen padre, si le dedicaba más tiempo a su carrera o a su familia, a sus adversidades y pérdidas que tuvo irreparables y que lo marcaron en su vida, para tocar las emociones del público y se logró.

NI CAMIL NI LA FAMILIA HAN VISTO LA SERIE

A unos días del estreno, ni la familia Fernández, ni Camil han visto la serie en su edición final.

-Me trate de quedar despierto para ver el estreno a las 12 de la noche, pero no llegué. Por fin pude ver el primer capítulo y la verdad me gustó mucho. La gente de Caracol quiere ir al rancho de Los Tres Potrillos, y ponerle a Cuquita los episodios cuando la agenda lo permita. Me gustaría mucho poder estar ahí.

Y Alejandro, qué te dijo Alejandro, ¿ya la vio?

-Ale y yo somos buenos amigos, hablamos mucho pero no he tenido oportunidad de verlo hace como un año.

Pero apenas el fin de semana se reunieron Jaime Camil y Alejandro Fernández en Las Vegas para apoyar a "El Canelo" en su pelea y ahí hablaron de la serie y la respuesta que ha tenido del público.

GRABÓ LOS TEMAS AL ESTILO DE CHENTE

El soundtrack de "El Rey" ya está en Spotify y fue un trabajo muy especial pues Camil se puso el reto de grabar en los tonos originales de Vicente.

-No es fácil porque en los setentas y ochentas se grababan las canciones más arriba del tono original para que brillaras más. Lo malo es que cuando comprabas un disco pues no se escuchaba igual que en vivo. Fue muy complicado igualarlo, pues la voz de una persona es una huella digital es irrepetible y nunca nadie va a sonar igual, creo que lo logré era importante para mí acariciar esto que hacía con su voz...

Apenas terminó la serie de "El Rey", Camil hizo para Paramount una película con el actor australiano Ben Millikenvy luego hizo la segunda temporada de la serie temporada Schmigadoon que llevará por nombre Schmicago.

Para el 2023 "El Rey Vicente Fernández" será estrenada por TV Azteca en televisión abierta y Jaime Camil asegura que estará de nueva cuenta en México para presentar y promocionar este trabajo.