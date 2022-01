J Balvin regala tenis a niño que recibió críticas en TikTok por usar "piratas"

Hace unos días en redes sociales se volvió viral un video protagonizado por un niño con alegría presumía sus nuevos tenis Jordan Air Retro lanzados por J Balvin, pero de inmediato fue atacado por otros usuarios que le señalaron que no eran originales.

FOTO TOMADA DE ALL CITY CAMVAS

Sin importar que sus tenis fueran originales el pequeño resaltó el esfuerzo que hizo su mamá al comprárselos, minutos después el cantante J Balvin reveló que le haría llegar su par.

"No me importa que mis tenis sean piratas, a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá", mencionó el menor.

El pequeño contó en otro video que había recibido muchas burlas y comentarios relacionados con la autenticidad del calzado.

Increíblemente, los videos se hicieron tan virales que llegaron al mismo J Balvin, quien no dudó en hacer una videoreacción y darle un regalo al pequeño por su noble corazón.

"Gracias por ser tan agradecido con tu famila y los que te aman. Te van a llegar tus tenis. Ya te llegan", le dijo el cantante.

Lamentablemente, poco tiempo después, la cuenta del pequeño fue eliminada, aparentemente por la gran cantidad de comentarios negativos que recibió.

(Azucena Uribe)