Ivonne Montero y Aleida Nuñez protagonizan tremenda pelea en plena conferencia

Yo no conozco tampoco sus intenciones internas de querer demostrar algo... sé cómo trabaja, eso sí, sé cómo es su estilo de trabajar y lo respeto, muchas cosas no las comparto pero otras me las guardo porque no soy de escándalos, porque aparte voy a salir en una obra con ella así que no pasa nada, comentó ante las cámaras de ´Venga la Alegría´.