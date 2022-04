Itatí conmueve con "tatuaje" en memoria de Debanhi: "Mi casa está de luto"

La actriz Itatí Cantoral se sumó a la lista de famosos que lamentaron la desaparición y muerte de la joven Debanhi Escobar, quien desapareció y fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril.

"GORDITAS PERO BONITAS": YALITZA SORPRENDE CON FOTO EN BIKINI, FANS ENLOQUECEN

La intérprete de Soraya Montenegro utilizó su cuenta oficial de Instagram para exponer su inconformidad con el caso Debanhi y aseguró que va a aprovechar que tiene millones de seguidores para pedir a las autoridades que investiguen el caso y castiguen a los culpables de la tragedia.

Condenó que la violencia contra las mujeres siga reinando en nuestro país y adelantó que piensa llevar en su piel el nombre de Debanhi en lo que resta del mes. Esto como recordatorio de que seguirá en la lucha de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Con el nombre de la joven pintado en una mano, la actriz comentó que aunque ella nunca se ha sentido insegura, no puede ser ajena a lo que se vive en el país. En este sentido, dijo que en su casa hay luto y rezos para Debanhi Escobar.

"Gracias a Dios nunca me había sentido insegura, pero no puedo ser ajena de los demás, porque entonces dejo de existir. Y aunque no tenía el gusto de conocerla, comparto esta desgracia y mi corazón está de luto y mi casa está de luto y mis rezos van a ir para ella y para su familia", agregó Itatí Cantoral.

Por otro lado Itatí resaltó que aunque ella no puede experimentar lo que se siente en estos casos, ella empatiza con las emociones de la madre, padre y amigos de Debanhi.

DADDY YANKE EN MÉXICO: ANUNCIAN FECHAS Y PRECIOS PARA SU CONCIERTO "LEGENDADDY"

Finalmente, la famosa dijo que se escribiría el nombre de la joven en lo que resta del mes, pues desea recordar cuál es su lucha. "Me lo voy a poner durante todo el mes (nombre Debanhi) porque soy mujer, porque soy mexicana, porque soy mamá, porque trabajo con una fundación que lucha por las mujeres y por la paz de mi país y porque me siento muy triste", concluyó Itatí Cantoral.

(Azucena Uribe)