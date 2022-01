Itatí Cantoral y Sergio Bonilla rompen el silenció, revelan si tienen romance

La actriz Itatí Cantoral recientemente fue captada junto a Sergio Bonilla en un restaurante en una aparente cena que generó un sinfín de rumores, pero el que más llamó la atención es el de una posible relación amorosa, ¿pero en verdad mantienen un noviazgo?.

Cabe señalar que ambos fueron cuestionados y hablaron sobre las fotografías en las que se les ve pasándola muy bien juntos.

Recordemos que Itatí Cantoral participó en “Sola en la Oscuridad” y a su salida fue abordada por la prensa y fue cuestionada sobre unas fotografías en las que aparece junto al actor Sergio Bonilla de 47.

Y es que la actriz se ve muy cariñosa con el actor en un restaurante en la zona de la Condesa en la Ciudad de México, por lo que ella respondió sin tapujos, “sí, en los tacos”, haciendo referencia a que se divirtieron mucho en esa salida.

Sin embargo, todo cambió cuando fue cuestionada sobre un posible beso entre ambos en aquella salida aunque con humor dijo, “no, no te hagas con el beso, no, no te hagas con el beso, no, el beso todavía no (risas)”.

Itatí señaló que Héctor es un buen compañero de trabajo, pues ambos compartieron escena en la obra de teatro que finalizó temporada e indicó, “es un compañero maravilloso, por supuesto que está guapísimo, y además (solteros los dos) pues sí, imagínate, qué padre ¿no? Claro que hay admiración ¿cómo no? Por él y por sus padres”.

Un poco más seria, Itatí comentó que prefiere ser reservada con su vida privada, “fíjate que soy una mamá que tiene 3 hijos y no me gusta hablar de mi vida privada en lo absoluto”, indicó.

Por su parte, Sergio Bonilla también respondió ante las cámaras de ‘Sale el Sol’ sobre estas fotografías y dijo, “pues eran fotos de la obra ¿o qué?” Pero cuando los reporteros le indicaban que fue en un restaurante, comentó, “no sé de esas fotos pero ¿Qué te puedo decir? Tenemos una buena amistad, nos llevamos muy bien, nada más”.

Y continuó, “ambos somos solteros, sí pero no (hay nada más), nos llevamos muy bien, tenemos una bonita amistad y hay buena química dentro y fuera del escenario, nos la pasamos bien, hacemos en general bastante buen equipo”, concluyó.

La conductora de Imagen Televisión, Ana María Alvarado, comentó que estaba viendo las fotos y todo y están así como cercanos pero nada más: “yo sé que Itatí tiene otro novio, sé el nombre y todo pero ahorita se me olvidó pero está en un cargo público, entonces luego les digo quién… no han salido públicamente pero ella trae romance desde hace tiempo con alguien de un cargo público”, aseguró.

(Azucen Uribe)