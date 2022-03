Issabela Camil reveló por qué terminó su relación con Luis Miguel

¡Ay no sé! La verdad no sé su relación, no tengo nada que opinar. No sé, esas son cosas de ellos, no tengo idea. No sé qué pase en su relación, la verdad no la sigo y no sé, insistió una y otra vez Issabela Camil cuando los periodistas le consultaron por su opinión sobre la separación de Belinda y Christian Nodal.