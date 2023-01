Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé fue uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pues conquistó tres Copas del Mundo, y el corazón de una que otra famosa como Xuxa, pero una integrante de Pandora se resistió a caer en sus encantos, ¿de quién se trata?

¿QUÉ INTEGRANTE DE PANDORA RECHAZÓ A PELÉ?

"Se fue uno de los grandes, grandes del futbol. El mejor jugador del mundo. Esa foto fue en el Mundial de México 86. Descanse en paz O Rei Pelé", escribió Isabel Lascuráin, al mismo tiempo que compartió con una imagen en la que se ve juntos la integrante de Pandora y el futbolista.

Lo que nadie sabe es la historia detrás de esa fotografía, pues Isabel aseguró que, en aquellos años, Pelé estaba interesado en ella.

"Una vez llegó mi casa, pero lo normal era que llamara; contestó mi hermano y subió corriendo para decirme que llamaba Pelé: ´¡Qué nervios!´. Yo sabía que quería conmigo, me llevaba varios años. Yo tenía 25 años, pero sabía que me quería cenar".

En entrevista con Gloria Calzada, Isabel Lascuráin relató que tuvo la oportunidad de conocer a Pelé cuando vino a México con motivo del Mundial de 1986 en un restaurante, pero el futbolista quedó impresionado con su belleza, y hasta la fue a buscar a su casa.

Sin embargo, Lascuráin no se dejó apantallar por Pelé y lo rechazó, pese a que el entonces futbolista le hablaba a su casa.

"Me llamó como 3 veces, mi papá muy nervioso, me mandó llamar y me decía que, qué onda... le dije que mí ni me gustaba".

(Lérida Cabello)