Recientemente se volvió viral en Tiktok y posteriormente en otras redes sociales, un video del grupo ochentero Flans en el que se muestra el acoso que vivieron. Sin embargo, ese clip también desató los elogios hacia una de las cantantes quien pese a estar en plena transmisión en vivo le puso un alto al presentador de televisión, quien la "manoseó".





INTEGRANTE DE FLANS HABLA DEL ACOSO QUE SUFRIÓ POR PARTE DE UN CONDUCTOR

El episodio que vivieron las Flans fue recordado a través de TikTok, red en la que se convirtió en tendencia el clip en el que se muestra cómo las integrantes del grupo le ponen un alto a un presentador que primero las incomodó, tocó a una sin su consentimiento, posteriormente trató de burlarse de ellas.

En el video que data de 1986, muestra cuando las cantantes fueron invitadas a un programa de Chile y tuvieron que padecer el acoso por parte del presentador César Antonio Santis, quien primero dejó ver que no sabía, quien era quien, por lo que confundió sus nombres varias veces.

Sin embargo, en su afán de hacer más "amena" la plática, tomo a una de ellas por la cintura, hecho que hizo reaccionar de forma contundente a la cantante.

Mucho gusto. No me ande usted manoseando oiga. ¿Qué te pasa? Luego, luego agarrando cinturita, pues cómo, se le escucha decir a Mimí en el clip.

Un momento después y ante la incomodidad de Mimí, el presentador fue con Ilse, a quien le preguntó si podía poner su mano sobre ella. La cantante con modulación le respondió: "Mientras sea en el hombro y no en la cintura".

En la grabación se puede percibir la tensión entre el presentador y las integrantes de Flans, quienes con cada comentario del conductor chileno le refutaban sus palabras.

Tras la viralización de este video, internautas señalaron que fue evidente el acoso que ejerció el chileno sobre las cantantes, pero felicitaban a las Flans por haberse defendido.

ESTO DIJO MIMÍ SOBRE EL ACOSO QUE VIVIÓ

El acoso ha estado presente desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años debido a las campañas que buscan erradicarlo y el movimiento feminista se ha generado que el ataque hacia las mujeres deje de ser una problemática invisible.

Esta acción la agradece Mimí de Flans, quien años atrás se mostró "adelantada" a su época, pues en plena transmisión en vivo se defendió del acoso que ejerció sobre ella un conductor de TV.

Y después de que se hiciera viral el vídeo de las Flans siendo acosadas por el presentador chileno César Antonio Santis hace unos años, en entrevista con el programa "Sale el sol", Mimí detalló que ella y sus compañeras tuvieron que defenderse del conductor, pues éste no dudó en hacer comentarios incómodos hacia ellas.

La integrante de la banda de los 80 comento que, aunque no recuerda con exactitud el momento, señaló que no hay que permitir el acoso. Mimí de Flans destacó que "no importa cuantos años tengas, si eres hombre, mujer, perro o quimera, no puedes permitir que nadie te falte al respeto".

¡Qué poca abuela! No lo tengo tan presente, no me acuerdo del momento, pero la onda aquí es que no hay que permitir, puntualizó la también conductora.

Mimí también agregó que fue necesario ponerle un alto al conductor, pues "se equivocó":

"Se equivocó con los nombres, todo lo dijo mal y le dije: ´Hazte para allá, no me toques´. No era broma", detalló la cantante.

Por último, Mimí, integrante de Flans le mandó un mensaje a todas las mujeres y hombres para pedirles que cuando se encuentren en una situación de este tipo no tengan miedo y se defiendan.

En los 80, 90, los 2000, niñas no se dejen y aplausos para las mujeres que no nos dejamos y los hombres tampoco, finalizó la presentadora de ´Sale el sol´.

(Imelda Téllez)