¿Ingrid Coronado tiene un romance con Marco Antonio Regil? Esta incógnita surgió recientemente, debido a que se les ha visto muy juntitos a ambos conductores.

Fue en el programa de YouTube de Alejandro Zúñiga, en donde se dio a conocer que la ex esposa de Fernando del Solar está saliendo con Regil.

"Me enteré que hay un galán que la lleva todos los días a trabajar, hay un nuevo amor para Ingrid Coronado. Me da mucho gusto porque es una mujer joven. Yo he estado recibiendo mensajes anónimos en mis redes sociales respecto a Ingrid Coronado, me escribe constantemente para decirme que Ingrid Coronado está saliendo con Marco Antonio Regil", señaló el periodista.





Los rumores de que Ingrid tiene un romance con Marco Antonio surgieron a partir de que se vio al conductor llevándola todos los días a su trabajo. Si esto fuera cierto, ambos conductores estarían dejando la soltería después de varios años.

"Yo sé que grabaron un podcast, un programa donde ella fue de invitada, y se veía que se llevaban bien, más no creo que haya algo más, pero esta persona me dice que pronto se sabrá este romance, y pues no tendría nada de malo decirlo porque él es soltero, ella es soltera, por eso me atrevo a decirlo", agregó Alejandro Zúñiga.

Hasta el momento, ni Ingrid Coronado, ni Marco Antonio Regil se han pronunciado al respecto, así que no se sabe si tienen una buena amistad, o están saliendo. Lo único que se sabe es que últimamente se les ha visto juntos.

"HAN LLEGADO MUCHOS SEÑORONES A MI VIDA"

En una reciente entrevista ante los medios comunicación, ante la pregunta de "¿Ya encontraste al ´señorón´ de tu vida, ya tienes pretendiente?", la famosa respondió: "Han llegado muchos señorones a mi vida, seguí mis propios consejos de mi libro ´Mujerón´".

