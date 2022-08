Ingrid Coronado nunca demandó a Fer del Solar

Resulta muy fácil opinar... sobre todo en estos tiempos a través de las redes sociales, casi siempre de manera cobarde y anónima, la gente no solo opina también se da el lujo de insultar, ofender, criticar y juzgar cuando en realidad nadie sabe lo que cada quien anda cargando en el saquito y mucho menos de ponerse en el lugar del otro para entender lo que realmente está ocurriendo.

Cotidianamente, le pasa a muchos famosos, pero en los últimos años la gente se ha ensañado en contra de la conductora de televisión Ingrid Coronado, por la situación que vivió al lado de Fernando del Solar, q.e.p.d. y lo más terrible del caso hay quienes la acusar ser culpable de que Del Solar haya enfermado de cáncer.

Es muy común, especialmente en nuestro país, que generalmente se compadece y se tiene lástima por el débil, el desprotegido: "pobrecito está enfermo", "que pena no tiene para comer", "me da mucha lástima"... sin ver que que muchas veces es consecuencia de los actos de las personas o irremediablemente de una enfermedad que al final no es culpa de nadie y no solo el enfermo lo padece, sino toda la gente lo rodea.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE INGRID Y FERNANDO?

Fue en 2002 cuando Fernando del Solar e Ingrid Coronado se conocieron pues fueron invitados a ser conductores del programa "Sexos en Guerra" de Televisión Azteca. Ingrid, con algo más de experiencia en la conducción y Fernando en sus primeros trabajos. Todo transcurrió como una relación de trabajo, aunque en el fondo había una atracción mutua. Terminado el proyecto cada uno tomó su camino y Fernando se enamoró de una jovencita que hacía sus pininos en la televisión, Ivette Hernández, 14 años menor que él. En realidad los padres de ella no estaban de acuerdo con el noviazgo, pero al parecer el amor se consolidó y decidieron casarse.

LA PLANTÓ EN EL ALTAR

A los ojos de todo el mundo a Fernando e Ivette se les veía contentos, muy enamorados por lo que decidieron casarse y prepararon todo: vestido, invitaciones, banquete, una lista interminable de invitados y hasta luna de miel. En el 2008 sería el enlace y prácticamente todo estaba listo, pero ninguno de los dos contaba con que a Fernando se le "alborotó la hormona" al reencontrarse con Ingrid Coronado.

Fernando del Solar traicionó a Ivette, me consta que ella quedó devastada, la pobre Ivette tenía que esconderse de los medios y de todo el mundo pues la vergüenza que sentía y la depresión era enorme, fueron malos tiempos para la joven. Ivette también se quejaba de la intromisión de la familia de Fernando que resultaba castrante. Pero la justicia es divina y para suerte de Ivette no tuvo que enfrentar todo lo que se le venía encima a su querido Fernando.

Se acusó a Fernando de Infiel y a Ingrid de roba parejas. Fernando se justificó diciendo que ya tenía tiempo de haber terminado su relación con la joven conductora y que estaba iniciando una relación con Ingrid. Pero ¿quién tenía la culpa de todo lo que estaba pasando? Honestamente los tres, aunque la menos culpable era Ivette. A Fernando le faltó ser honesto, le faltaron pantalones y ser leal a quien era su pareja. Ingrid también aceptó lo que estaba pasando y cuando es que cuando llegan esos momentos "de calentura", las cosas pasan sin tener tiempo de reflexionarlo.

Lo cierto es que tanto Fernando como Ingrid eran culpables y quizá el tiempo se los cobró con una serie de sucesos inesperados que ocurrieron desde un deseado y repentino embarazo, hasta una terrible enfermedad.

(FOTO: ESPECIAL)

¡LA MALA DE LA HISTORIA!

Fernando e Ingrid anunciaron que estaban enamorados y que también esperaban a su primer hijo. El escándalo no se hizo esperar y todo el mundo criticó a ambos de lo que estaba sucediendo. Ivette en "el ojo del huracán" decidió desaparecer por un tiempo, mientras los ataques no cesaron en contra de la pareja.

Fernando y su actitud de buena persona lo libró de muchos ataques, pero a Ingrid desde entonces le ha ido como en feria, la gente se ensañó y la condenó sin ni siquiera conocer la verdadera historia. Sin embargo ¿por qué condenar a una persona cuando en realidad fue algo que pasó entre dos y de común acuerdo? Realmente los dos fueron responsables de lo sucedido, tanto Fernando como Ingrid eran culpables pero lamentablemente en el mundo en que vivimos, en el mundo de las mujeres ella era la mala y Fernando era hombre y "así son todos los hombres".

¿Y LLEGÓ LA FELICIDAD?

Ingrid y Fernando se fueron a vivir juntos. Nació Luciano y luego Paolo. Junto con Emiliano, el primer hijo de Ingrid, formaron una familia y todo parecía felicidad, aunque las cosas no pintaban bien pues tiempo después Fernando tenía una dolencia en la espalda que lo llevó al doctor para descubrir una grave enfermedad, linfoma de Hodking, que lo llevaría a un terrible desenlace.

El viacrucis fue largo y muy difícil para todos, mientras Ingrid trataba de apoyar a su pareja y sacar adelante a sus hijos, la familia de Fernando no hacía las cosas fáciles y se entrometía en todas las decisiones.

Fernando la pasó muy mal, al grado de parar las quimioterapias y asegurar que prefería morir a seguir con este tratamiento que lo estaba matando. Por su parte Ingrid Coronado no la estaba pasando bien e hizo varias confesiones a la periodista Mónica Garza en su exitoso programa "Historias Engarzadas".

¡EL LE PIDIÓ EL DIVORCIO!

Fue Fernando del Solar quien le pidió a ella que se separaran y no como muchos creyeron que Ingrid lo abandonó en el momento más difícil de su vida, créanlo o no ella estaba muy enamorada. La situación era complicada pues no es fácil llevar una enfermedad, ni para el enfermo, ni para la familia. Había factores externos que hacía que la convivencia fuera más complicada y desgastante, cuenta Ingrid: "No tenía una buena relación con su familia, por que no les gustaba que fuera pareja de su hijo. Era una familia muégano, que quería controlarme en todo, querían estar todo el tiempo juntos yo tengo muchas cosas que hacer, aunque siempre estuve dispuesta a enfrentar todo lo que venía por el amor a Fernando".

Para el 2014, el hijo mayor de Coronado, Emiliano, decidió irse a vivir con su papá Charly López pues era muy complicado estar en casa, el propio Emiliano le dijo a su padre que Fernando estaba delicado y que era muy difícil convivir con él y su mala actitud por todo.

Cuenta la cantante que: "en junio del 2014 empezaron los problemas serios, Fernando me dijo que quitáramos la habitación de Emiliano para convertirla en una oficina y eso no lo iba a permitir, Emiliano era un pilar fundamental no sólo con Fernando también con sus hermanos y había compartido los momentos difíciles con todos".

Fueron varias veces las que Fernando se fue de casa y regresó, argumentaba que no le gustaba la mala relación que tenía Ingrid su familia y que si no cambiaba, él no seguiría con ella.

-Me fui a un viaje de trabajo y cuando regresé había sido mi cumpleaños 40, Fernando se había llevado a los niños a Cuernavaca. Cuando llegué encontré un pastel en el refrigerador, me ilusioné pensando que las cosas iban bien. La sorpresa fue que Fernando me pidió el divorcio pues argumentaba que yo no había hecho lo suficiente por ganarme a sus papás, que ya había hablado con sus hijos. Agarró sus cosas y se fue.

Vinieron más intentos por arreglar las cosas, Fernando le puso límites a su familia pero esta situación duró poco tiempo.

-Me enfermé de infuenza y los niños también. Lógicamente no podíamos estar con Fernando, que estaba en Tulum, pero a su regreso se puso muy grave y lo internaron en el hospital. Yo, enferma, no pude ir a verlo, pero cuando lo pude hacer su familia me corrió y no me permitió la entrada.

INVENTAN ROMANCE DE INGRID CON PONCHO DE ANDA

Ingrid estaba nuevamente en "Venga la Alegría" y con toda la mala intención apareció la noticia de que tenía un romance con su compañero Poncho de Anda, que también estaba casado y con su familia en Miami. Se armó tremendo zafarrancho y otra vez el descrédito para Ingrid acusándola que por eso había abandonado a Fernando en los momentos más difíciles de su vida.

-La gente piensa que por ser conocidos hacemos cosas diferentes. Los personajes que estamos en la televisión, somos los mismos que los personajes que no están en televisión. Es muy fácil emitir un juicio y acusar sin saber. Es muy fácil meterse en la vida de personas públicas.

Después de un escándalo más, las cosas se calmaron y nada se supo de la relación entre Ingrid y Fernando y como resolvían los problemas familiares.

FERNANDO SE VUELVE A ENAMORAR

Tomando clases de Pilates y Yoga, el actor conoció a Anna Ferro una instructora que sin saber quien era se enamoró de él en el 2016. Anna cuenta que Fernando le pidió que le diera una oportunidad pues ella ya no creía en una pareja. Por su parte Fernando aseguró que Anna le daba la paz y la tranquilidad que el necesitaba. Se casaron entonces el 22 de marzo de este año. Prácticamente retirado, Fernando llevó una vida en paz con su pareja pero el 12 de junio de este año, su padre y gran apoyo falleció lo que le dejó una fuerte depresión a Fernando y 18 días después el 30 del mismo mes perdió la vida.

Por supuesto que la esposa de Fernando recibió las condolencias de la gente, mientras que Ingrid acudió al velatorio muy temprano por la mañana con sus hijos para que le dieran el último adiós a su padre.

VIENE LA BATALLA LEGAL

Anna Ferro, buscando sus cinco minutos de fama, declaró a una revista que Fernando murió muy preocupado por la demanda que Ingrid Coronado había puesto en su contra. Lo cierto es que:

INGRID CORONADO:

NO DEMANDÓ EL DIVORCIO

NO DEMANDÓ PARA QUE FERNANDO DEL SOLAR SE SALIERA DEL DEPARTAMENTO

NO DEMANDÓ A DEL SOLAR POR QUE LLEVABA UN AÑO DE NO PAGAR COLEGIATURAS

NO INICIÓ EN JUICIO DE SUCESIÓN, NI LA INSTRUCCIÓN DEL FIDEICOMISO PARA QUE LA VIUDA SE SALGA DE SU DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA

Encargada de aclarar estos puntos la abogada que lleva el caso de Ingrid, Claudia Ramírez comenta...

-Fernando del Solar fue quien demandó a Ingrid pidiéndole pensión para él y para sus hijos...

-El 25 de enero de 2016 el señor Fernando del Solar demanda el divorcio a la señora Ingrid Coronado y le pide le pague el 30% de sus ingresos y también que no salga del país. El 26 de febrero de 2016 Ingrid contesta que está dispuesta a disolver el matrimonio pero no así en pagarle el 30% de sus ingresos, y le pide la custodia de sus hijos, menores de edad.

-Se determinó que el señor Fernando del Solar pagará las colegiaturas a sus hijos y el seguro de gastos médicos. Al principio lo hizo, pero un buen día dijo que solamente pagaría la colegiatura uno de sus hijos y que del otro se hiciera cargo Ingrid. Es más al día de hoy, antes de fallecer, el señor tiene un adeudo en el juzgado de poco mas de 300 mil pesos

-Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esta colegiatura. El divorcio también se volvió tortuoso a causa de las propiedades, una de estas el departamento en el que Fernando vivió estos últimos años con su viuda.

-El departamento donde vivía Fernando en Cuernavaca es un departamento que está a nombre de Ingrid Coronado. Ahí vivía Fernando con su entonces esposa, pero Ingrid nunca peleó por que se salieran a pesar de que tampoco le pagaban renta.

-Existe también un fideicomiso con dos departamentos uno para cada uno de sus hijos. Ingrid cobraba la de uno y Fernando la del otro y este dinero nunca llegó a manos de Ingrid para la manutención del niño.

-Fernando tenía otros inmuebles en las colonias Florida y Narvarte. Además tenían una casa en el Pedregal, donde vivían, la cual fue vendida en varios millones de pesos, lo cual se repartieron en la mitad para cada uno. De tal suerte Fernando tenía la posibilidad económica de hacer frente a su responsabilidades porque acababa de recibir dinero sin embargo tampoco lo puso en la mesa.

-Había también una empresa de ambos, a nombre de los hijos, dónde había un dinero en esa cuenta, Fernando lo sacó sin preguntarle a Ingrid, a pesar de que Coronado ha mantenido a sus hijos al 100 % todos estos años.

La abogada, Claudia Ramírez, asegura que es mentira que Ingrid esté solicitando que la viuda de Del Solar tenga que pagar la manutención de sus hijos.

-Si hay o no hay testamento son dos caminos. Si el señor Fernando plasmó su voluntad e Ingrid la respeta, perfecto, contando también con el acuerdo de la otra parte. Si hay un testamento es muy fácil ponerse de acuerdo. Tendrán que entender que Ingrid tiene dos hijos de Fernando y lo que exista corresponde a ellos.

Finalmente el departamento de Cuernavaca, que está a nombre de Ingrid lo tendrá que entregar la señora Anna Ferro.