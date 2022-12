En entrevista con Yordi Rosado, la presentadora contó su versión sobre aquellos primeros días en los que ambos quedaron flechados y fueron esos mismos días cuando descubrieron que estaban embarazados.

"Nos embarazamos como a los 15 días; nos enteramos y nos shokeamos. No sé si nos tenían intervenidos los teléfonos; no le habíamos dicho a nadie y de repente salimos en una portada de revista, nunca supimos cómo se enteraron, nos cayó de sopetón", recordó.

Ingrid recuerda que comenzaron los ataques de hacia su persona ya que argumentaban que se había metido en el matrimonio de Fernando.

Rompe el silencio

"Muchos medios me acusaron de un crimen que no había cometido porque empezaron a decir que yo me había metido en su matrimonio. Una vez más decidí ponerme nuevamente con el pecho hacia las balas y en ese momento no vi mal que él no saliera a decir que las cosas no habían sido así", continuó.

Además compartió que se sintió muy dolida ya que Fernando no salió a defenderla y fue hasta tiempo después que aceptó que él había cometido un gran error al dejarla enfrentar sola esas situaciones. "No puedo estar con alguien más si no siento conexión real como para que sea mi pareja; no puedo tener relaciones si la persona tiene pareja, pero me acusaron a mí y hasta 5 años después, en una entrevista con Mónica Garza, fue que él confesó que su error fue no defenderme en ese momento".

Cabe mencionar que la relación terminó después de haber tenido dos hijos (Luciano y Paolo), mientras él enfrentaba cáncer.

"Me dijo ´quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy´ y agarró sus cosas y se fue", contó Coronado.

Detalló que ella se convirtió en blanco de un ataque mediático donde la señalaban por no haber estado con él.

"Me dijeron zorra, inhumana, en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba ´Ingrid Coronado muérete´, no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana", recordó.

Ingrid demandó a la revista que había publicado más de 10 portadas sobre su separación con Fernando y señaló que descubrió que la fuente de información a la que habían estado recurriendo era el mismo Del Solar y su exesposo, Charly López.

aemz