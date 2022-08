La reina del Carnaval es tendencia después de estar involucrada en una polémica por una fuerte discusión en la que acusó a los trabajadores del INE por "discriminarla por ser bonita".

Y bueno, todos conocemos a alguien que no le gusta su foto en su identificación oficial y este es el caso de la influencer Yeri Mua quien acusó al Instituto de editar su foto para que saliera fea.

"Se me arruinó mi pinc** día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, por que yo fea no soy. O sea, yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron", mencionó.

La joven contó a través de un live cómo fue su mala experiencia desde su llegada al módulo de atención hasta el momento en que recibió y observó su credencial.

"Yo sé que las del INE la mayoría tiene cara de culo, hasta parece que yo voy a pedir favores al INE. Ir al INE es como ir al IMSS, hay que hacer una competencia para ver quien te pone más cara de cu**, las del IMSS o las del INE", dijo.

"No es posible que encima de que te atienden horrible en el INE del coyol y que te quieran poner a esperar a que te pasen en el sol a casi 40 grados te tomen las fotos más feas del mundo y ni siquiera te pongan un filtrito. Pésimo servicio, me atendió pura wanguilla envidiosilla", publicó.

aemz