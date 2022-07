INÉS SANZ RECHAZÓ UNA PROPUESTA MILLONARIA DE PLAYBOY, POR ESTA RAZÓN

Inés Sanz, comentarista deportiva prefirió rechazar una propuesta millonaria de la revista para caballeros Playboy que aparecer en sus páginas desnuda.

"Playboy me ofreció mucho dinero, era más de un millón de dólares. Decidí declinar la jugosa oferta debido a que ´no es mi estilo´", expresó en una entrevista con la revista Out.

Cuando le ofrecieron esta jugosa oferta, Inés tenía 31 años, y aunque la oferta era muy tentadora, decidió rechazarla por respeto a sus hijos y a su esposo, pues no quería "complicarse la vida".

"Dije, ´soy madre de tres niños y tengo un esposo. Mi vida es muy buena y no quiero complicarla´. Solo no me sentí cómoda con ese tipo de cosas, vi la oferta como algo que contarles a mis nietos un día, pero nada más", comentó.

TAMBIÉN HA RECIBIDO PROPUESTAS DE JUGADORES

La oferta de la revista del conejito no ha sido la única que Inés ha tenido que rechazar, también confesó que en algún momento de su carrera más de un futbolista le ha propuesto algún tipo de relación fuera del ámbito laboral, las cuales ha rechazado porque es una mujer con una familia que ama y respeta.

"Muchos (me han intentado seducir), la verdad. Pero pues también han entendido, son profesionales y cuando les dices ´oye, muchas gracias, soy casada´ (lo entienden)", dijo.

¿QUIÉN ES INÉS SANZ?

Inés Sanz se ha convertido en uno de los rostros femeninos más conocidos de la televisión mexicana, lleva más de 15 años trabajando en TV Azteca como comentarista deportiva.

Se dio a conocer en un programa llamado "Deportips", donde entrevistaba a varios futbolistas y deportistas, y del que contó en algún momento que José Ramón Fernández le rechazó su proyecto, pero todo cambió cuando habló directamente con Ricardo Salinas Pliego y le mostró cuando había vendido, a partir de ese momento su carrera fue en ascenso.

"José Ramón agarra los papeles (y me dice): ´¿Qué te crees? Que vas a venir a decirme cómo se hace televisión. Esto no sale´", recordó Inés.

(Lérida Cabello)