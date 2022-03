"Inés Gómez Mont y su esposo ya están en la Ciudad de México", asegura ex suegra

Con un mensaje muy directo y sin miramientos por tratarse de la madre sus nietos, Tita Barvo, la ex suegra de Inés Gómez Mont, anunció que la conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, ya se encontraban en la Ciudad de México.

Han pasado casi seis meses de que se dictara una orden de aprehensión en contra de Gómez Mont y su esposo, ahora la noticia de su supuesto paradero vuelve a generar polémica.

Aunque la información aún no ha sido confirmada, la abuela de los trillizos de la ex conductora de "Ventaneando" publicó el siguiente mensaje a través de su cuenta en Facebook, donde incluso acusó a Fernando Gómez-Mont Urueta, tío de la presnetadora y funcionario del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, de estar apoyando y cobijando a Inés y a Álvarez Puga.

"Aviso de ÚLTIMO MINUTO.. Los prófugos.. Inés "N" y Sr. Puga... YA ESTÁN EN CIUDAD DE MÉXICO...", posteó Tita Bravo en su perfil de Facebook.

El 10 de septiembre de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga así como de otras cinco personas y siete empresas por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en 2016. Desde ese momento la ex conductora de Ventaneando pasó de ser una influencer que compartía su lujosa vida en redes sociales a mantener un perfil bajo, por lo que actualmente se desconoce su paradero, así como el de su esposo y sus siete hijos.

Aunque desde un inicio Inés Gómez Mont se dijo inocente de los delitos que se le imputan, no ha comparecido ante las autoridades para aclarar su situación, por el contrario, rumores han señalado que la ex conductora y su familia habían salido de México presuntamente a República Dominicana. En un informe autoridades declararon que se les ha visto en diversos países sudamericanos y trasladándose por mar.

Tiempo después se reportó que supuestamente Inés Gómez Mont y su familia se encontraban en Europa motivo por el cual se emitió una ficha roja de Interpol para dar con el paradero de la ex conductora y su esposo Víctor Álvarez Puga.

Hasta el momento no hay información que confirme o descarte la declaración de Tita Bravo; sin embargo, ésta cobraría relevancia al informarse que el pasado 24 de enero Inés Gómez Mont solicitó un amparo en su búsqueda por evitar ir a prisión, así lo dio a conocer Infobae México al mostrar los Informes del Poder Judicial con la solicitud de protección de la justicia que se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal.

El amparo promovido por los abogados de la influencer se solicitó por el involucramiento de Inés en las causas penales 314/2021, 453/2021, 466/2021 y 322/2020; aunque aún se desconoce si el juez Guillermo Francisco Urbinas Tanús, titular del juzgado ante el cual se presentó dicha solicitud, admitió dicho trámite presentado indirectamente por Inés Gómez Mont.

(Imelda Téllez)