Inés Gómez Mont teme perder la custodia de sus hijos por esta razón

También se presume que mi ex esposo es cercano al mismo círculo del ex procurador fiscal de tiempo atrás. Aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer. He pasado de todo créanme. Estoy peleando muchas batallas injustas, empezando por la de mis hijos que me los quieren quitar!! Me quieren quitar la patria potestad de mis hijos!!! Eso sí me duele hasta el alma y me tiene angustiada. Voy a pelear como una bestia por mí y mi familia, se lee en el screenshot que publicó Eme Equis.