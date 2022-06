Humberto Zurita, el galán de galanes, asume su edad con dignidad

En la opinión de casi todas las mujeres, Humberto Zurita sigue siendo un galán de telenovela. Las canas le sientan bien, las arruguitas lo hacen ver más interesante y su experiencia como actor y aún más como hombre pone a temblar a la mujer que se le ponga enfrente.

Con 67 años a cuestas, en la actualidad Zurita es uno de los muy pocos personajes del espectáculo que sabe llevar su edad con dignidad, dejando a un lado el famoso estereotipo de galán telenovelero lleno de clichés, que interpretó en la década de los ochentas y noventas robando corazones y arrancando suspiros. No había mujer que se le resistiera. Y por si fuera poco era la envidia de los caballeros por el tamaño de mujerón que tuvo, mi querida Christian Bach que en paz descanse.

Cuando pensaron en la serie "El Galán", Humberto Zurita reunía el cien por ciento de los requisitos para el personaje de Fabián del Mar, por lo que Star+ no dudó en considerarlo de inmediato, obteniendo los resultados esperados para esta serie que ya está transmitiéndose a través de esta plataforma. La historia, gira al rededor de un viejo actor de grandes glorias que trata de volver a la actuación, pensando que sigue siendo un rompe corazones sin darse cuenta que el tiempo pasó por su ya deteriorado físico. Una de los aspectos más interesantes es que es su hijo Sebastian Zurita es a quien le toca interpretarlo de joven.

Dando un brinco al pasado, vale la pena recordar quienes eran los galanes de las telenovelas más exitosas de antaño y darnos cuenta de que el actor idóneo para hacerlo era sin duda Humberto Zurita, pues ya la mayoría no está en óptimas condiciones.

Recordemos que en las décadas de los ochentas y noventas las telenovelas mexicanas eran las favoritas en todo el mundo, las llegamos a ver traducidas al francés, inglés, cantonés, mandarín, ruso, italiano, coreano, árabe, punjabi y en muchos idiomas que jamás imaginamos.

Los ingredientes para una telenovela eran en principio una hermosa y carismática dama joven, una villana dispuesta a hacerle la vida de cuadritos y un galán "medio tonto" que siempre era manipulado por su madre o por gente a su alrededor.

Como olvidar en "Los Ricos También Lloran" a Guillermo Capetillo y Rogelio Guerra que eran los galanes de una hermosa Verónica Castro que se robó el corazón de México. Actualmente se sabe poco de Capetillo mientras que Rogelio Guerra, murió a los 81 años en medio de infinidad de problemas legales y con alzheimer.

Otro de los galanes indispensables fue Andrés García, a quien vimos en novelas como "Ana del Aire", "El Privilegio de Amar". Hoy prácticamente retirado y enfermo en Acapulco, es reconocido por conflictivo y peleonero. Y hablando de ello, que podemos decir de Eduardo Yáñez, un Salvador Pineda que recientemente se supo de él por que está enfermo y aseguran en la ruina ya que no tiene ni para pagar la cuenta del hospital donde está muy enfermo. Pineda fue galán en varias telenovelas y en una de ellas de Lucía Méndez que recientemente pide que lo apoye la ANDA, mientras que la Asociación Nacional de Actores asegura que no ha pagado sus cuotas sindicales y por ello no se le puede apoyar.

Ernesto Laguardia, el famoso Pancho de "Quinceañera", que cuenta con una participaición en "El Galán", para sus 62 años es de los pocos que se conserva en activo. Y así podemos seguir nombrando a Fernando Colunga, Saúl Lisazo, César Evora, Francisco Gatorno, Guy Ecker, William Levy y Jorge Salinas, entre otros.

¿Te imaginabas actuando, porque estuviste en el seminario?

-Pues si estudié la prepara en el seminario pero era como Benito Juárez y Porfirio Díaz. Entré al seminario porque no tenía dónde estudiar, no tenía los recursos económicos para entrar a un buen colegio. Si tenía la vocación, mi familia es muy católica, quizá no la suficiente.

Haciendo teatro con Héctor Mendoza, recibe la oportunidad de Ernesto Alonso para hacer telenovelas y desde entonces se convirtió en actor de telenovelas.

Humberto Zurita ha sido uno de los galanes mexicanos más prósperos en las telenovelas mexicanas. Lo vimos en "Muchacha de Barrio", "El vuelo del Águila", "De Pura Sangre", ""El Candidato", "La Reina del Sur" y no hace muchos años en "Vivir a Destiempo". Su trabajo también ha sido destacado como Director y Productor con la empresa que formó con Christian Bach ZUBA.

"El Galán" es una serie entre drama y comedia que protagoniza Humberto Zurita junto con su hijo Sebastián. En el elenco también están Sara Maldonado y Ana Claudia Talancón. A lo largo de la serie, podemos ver "cameos" de grandes actores y actrices que le dan un toque muy divertido.

Fabián del Mar -Zurita- es un famoso galán de telenovelas durante la década de los noventas que alcanzó la fama y de ser el personaje principal de las novelas, tres décadas después perdió toda su fama por lo que ahora está tratando de encontrar sentido a su vida.

¿Será que vienes arrollando nuevamente?

-Más bien estoy arrollado -ríe- cuando me llevaron la historia, a mí me dio mucho gusto porque me recordó estos actores americanos que de alguna manera se ríen de sus propias carreras y buscan desmitificarla. Esta imagen de galán en los ochentas y noventas estaban muy estereotipada. El güerito es así y para este personaje, el morenito es de esta otra forma y no da el perfil para protagonista. A los productores no les importaba el talento, yo venía del teatro y me costaba mucho trabajo hacer el galán. Sobre todo por que no cumplía con esos cánones del galán corpuleto de un metro ochenta, ya sabes...

Y entonces cuestiona los estándares de la belleza...

-No tenemos por qué creer que la belleza es determinada por algo. Luego todo mundo supone que un galán es una persona amable, generoso, que está bien educado. El galán de antaño, el que tenía un estereotipo y se presentaba en las novelas no era así. Tratábamos mal a las mujeres , las desdeñábamos, las engañábamos, mientras más mal las tratábamos era mejor.

Y bueno en la serie "El Galán" Zurita recuerda sus años mozos.

-Lo bueno es que yo estoy flaco, si no sería El Galón. Con mucho gusto veía a mi hijo Sebastián interpretándome a mí de galán y la verdad es que se la pasaba burlándose de mí, recordando mi trabajo. Esta cosa de actuar con la voz engolada, sobreactuado. La idea era desmitificar esa imagen y me da mucho gusto poder hacerlo. El escritor intentó hacer un homenaje a las telenovelas. Realmente mi vida y mi carrera se debe a las telenovelas que nos permitieron hacer lo que nos gustaba, no me quejo me dieron mucho y estoy agradecido por eso. Si es un poco mi historia, ya la verán es maravillosa.

Además -cuenta- hay un misterio que desentrañar porque el personaje desaparece de pronto y te lo encuentras por allá trabajando en un crucero de animador con puras viejitas que son mi target -se carcajea-. Haz de cuenta que llega a Marte, totalmente desubicado sintiéndose lo máximo, como si el tiempo no hubiera pasado.

¿Y en verdad así había actores?

-Tuve amigos, no voy a decir nombres, que salían del set cómo se vestían el personaje que interpretaban, para seguir con su vida cotidiana. Me los encontraba y les preguntaba, por qué vienes maquillado y presumían "es que vengo de la tele" querían seguir jugando ese rol de galanes. Fue muy divertido hacerlo en "El Galán", descubrir como a veces hay personas que por hacer algo se cree más que los demás. No lo entiendo.

¿Te pasó a ti?

-Cuando eso ocurría tenía a mucha gente a mi alrededor que me ponía los pies sobre la tierra. Empezando por mi querida Christian y también mi familia, entre tantos hermanos mis padres siempre nos enseñaron las buenas costumbres.

¿Qué estás buscando como actor, ahora que prácticamente has hecho de todo?

-Lo más importante es que sientas pasión por lo que haces. Acabo de terminar una película maravillosa se llama "Un Retrato De Familia", es la vida de un hombre que intenta recuperar a su familia, después de trabajar sin parar por muchos años. Siempre buscando darle una mejor vida a nuestros hijos, no les damos el amor, el cariño y la compañía que necesitan, es una historia que va de eso. Su jefe después de treinta años de trabajo le dice, ¿quieres seguir trabajando conmigo? y él decide irse con su familia. Es maravilloso ver como cómo se va a acercando a sus hijas de nuevo, como recupera el amor de los suyos, estos valores que tenía la familia, me gustan este tipo de historias.

Además Humberto Zurita está preparando algo para niños, recordando que en algún tiempo de su vida hizo teatro infantil que es uno de los retos más duros para un actor pues mantener las atención de los niños no es cosa fácil.

-Nuestro trabajo es un privilegio y el teatro más. Nada como estar cercano del público y sentir esa retroalimentación para poder darles y entregarles lo que nos gusta hacer y con la pasión que nos gusta.