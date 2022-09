¡Es oficial! El actor Ryan Reynolds dijo la gran noticia que tiene paralizado a los fans de Marvel, pues un viejo y querido héroe estará de regreso en la tercera parte de Deadpool.

A través de un cómico video, el famoso dijo que Hugh Jackman repetirá su papel de Wolverine en la Deadpool 3, programada para el 6 de septiembre de 2024.

"Hola a todos, estamos muy tristes por habernos perdido D23, pero he estado trabajando muy duro en la próxima película de 'Deadpool' durante mucho tiempo", dice Reynolds.

En la publicación el actor dice que quería hacer que la primera aparición de Deadpool en el MCU (ya que esta es la primera película de "Deadpool" que se produce después de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney) fuera "especial".

Justo en una de sus líneas entra Hugh Jackman, con quien Reynolds le pregunta "Oye, Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?", a lo que responde Hugh: "Sí, claro, Ryan".

De esta forma queda confirmado el regreso del superhéroe de X-Men, y que mejor cuando se trata del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cómo será el regreso de Wolverine?

En otro video los actores Ryan Reynolds y Hugh Jackman resolvieron, o eso parece ser, sobre las gran duda de los fans acerca de la aparición de Wolverine.

"Logan tiene lugar en 2029. Es algo completamente separado. Logan muere en Logan. No se toca eso", aclara Reynolds en el vídeo.

"Lo que realmente pasa en nuestra película es que estos...", continúa el actor antes de que se baje el volumen de su micro y suene "Wake Me Up Before You Go-Go" de Wham! mientras Reynolds y Jackman se ponen a gesticular, dejando la duda de cómo regresará Wolverine.

