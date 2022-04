"Hubo algún marrano", Tiaré Scanda revela que fue víctima de acoso

Desde hace unos años en Estados Unidos surgió el movimiento #MeToo, mismo que empoderó a las mujeres para alzar la voz y denunciar abusos, acoso y violencia contra ellas, y lamentablemente en México también hay testimonios de famosas que lo han sufrido.

Tal es el caso de Tiaré Scanda quien recientemente recordó que alguna vez fue víctima de esto siendo pequeña.

Durante una entrevista en el programa "Sale el Sol", la actriz Tiaré Scanda fue cuestionada si en algún momento de su vida sufrió acoso. La actriz mencionó que en su edad adulta no ha pasado por esto, pero cuando era niña sí lo vivió.

"Quizá un par de veces hubo algún marrano porque no hay ninguna palabra para definirlos más que esa y con respeto para los pobre marranos la verdad, a los verdaderos, a los cochinitos. Pero sí hubo alguno que otro marrano que siendo yo muy chiquita me miró con algunos ojos poco respetuosos o con alguna intención". La famosa explicó que la situación no pasó a más debido a que le contaba todo a su mamá, quien confiaba en ella, "Pero mi madre siempre estuvo muy alerta, yo tuve una comunicación impecable con ella y siempre supe decir que no y poner límites Por eso digo que viene el empoderamiento a las niñas que sepan que siempre cuenta con su familia". Tiaré Scanda mencionó que lamentablemente los casos de acoso son comunes, pero que es más fácil saber de ellos en el medio de la farándula.

"Son estadísticas muy tristes, siento que no es solo nuestro medio, y yo creo que todas las madres empoderamos a nuestros hijos, primero escuchándoles y creyéndoles siempre lo que nos cuenten, que sientan que cuentan con su madre y las que tienen un papá que sientan que cuentan con un papá responsable y eso hace que las niñas estén a salvo, que no tengan que quedarse en situaciones peligrosas porque no tienen el apoyo de sus familias". Finalmente, mandó un mensaje a todas las mujeres que sufren de acoso y aseguró que entiende las ocasiones en que algunas personas tienen que aguantar estas situaciones. "Saber que hay que decir que no y poner límites, lo digo sin juicio porque creo que hay muchas chavitas y mujeres que han estado en situaciones muy difíciles y que están en posiciones de decir que no o tienen un hijo que mantener y tienen que aguantar al jefe acosador, cosas que son horribles y que me encantaría que ninguna mujer tuviera que vivir".

(Azucena Uribe)