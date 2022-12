Hace unas horas se dio a conocer que Pedro Rivera, patriarca de la familia, fue hospitalizado de emergencia este martes 6 de diciembre.

HOSPITALIZAN A PEDRO RIVERA, ¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD?

Su hijo Juan Rivera fue captado en el hospital, por lo que fue cuestionado sobre el estado de salud de su papá. Sin embargo, no quiso revelar muchos detalles.

"Todo bien. Es que no sé qué quiera mi papá decir y no sé si mi papá quiere que diga o no. Sé lo que está sucediendo, pero no sé cuánto quiera expresar mi papá y pues tengo que respetar los deseos de mi viejo", dijo al programa "Hoy" a las afueras del hospital Beverly, donde está internado su papá.

Pese al hermetismo de Juan, su hijo Pedro Jr reveló que tuvo que ser sometido a una cirugía de mucho cuidado: "fue una situación muy seria", y agradeció las muestras de cariño.

"Lo operaron de prostatitis crónica, llevaba mucho tiempo así", señaló y aseguró que será su papá quien dé más detalles más adelante, cuando esté en condiciones de hacerlo.

"Salió bien de la operación, fue una situación muy seria, difícil para él y para todos".

El hermano mayor de Jenni Rivera compartió que, a pesar de las complicaciones que se presentaron, su padre se recupera satisfactoriamente, por lo que podría ser dado de alta el miércoles o jueves.

"Mi padre está mejor, gracias a Dios. Todo salió bien, pero se le empezó a coagular la sangre y se le bajó mucho la presión, por eso lo pusieron en observación crítica. Está mucho mejor, la presión se le estabilizó y está en recuperación".

DESMIENTE QUE TENGA PARKINSON

Cabe mencionar, que esto sucedió a unos días de que don Pedro apareciera ante las cámaras y hablara sobre su estado de salud, del que se rumora podría padecer Parkinson.

"Me impongo a hacer ejercicio todos los días, a las seis de la mañana, me accidenté en un gimnasio y me quebré tres costillas. Entonces, estuve fuera del gimnasio como dos años y medio, me fui debilitando mucho y duré como tres meses para que empezaran a soldar los huesos de las costillas. Y fue duro", señaló en aquella ocasión.

Sobre los rumores de que padecía Parkinson, comentó:

"Ese comentario se lo hice, en una ocasión, a una persona de confianza. Le dije que cuando quería tomar café, mi brazo me llegaba hasta aquí (a mitad del pecho). Entonces, empezaba a temblar y no llegaba la taza a mi boca, pero era falta de ejercicio. Padezco de mis vías respiratorios".

