Gomita alertó a sus seguidores en redes sociales porque compartió un video en el que anunció que fue hospitalizada de emergencia.

GOMITA ES HOSPITALIZADA DE EMERGENCIA, ¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD?

A través de su cuenta de TikTok, la conductora publicó un video en el que se le ve en la cama de un hospital con una bata.

"Mi día iba perfecto y pues no todo es perfección en mi vida, y terminé en el hospital. Estoy un poquito mejor y espero estar mejor mañana", comentó Gomita en el video.

Su publicación causó preocupación entre sus seguidores, que comenzaron a mandarle buenos deseos para que se recuperé pronto, a pesar de que no dio más detalles sobre su estado de salud, pero se filtró que fue a consecuencia de problemas gastrointestinales.

"Que te recuperes pronto hermosa", "¿Qué te pasó?", "Bendiciones Gomita, todo estará muy bien", "Dios te bendiga y que te ayude a estar mejor pronto", "¿Cómo sigues?".

Gomita no ha dado más detalles de su estado de salud, pero ya fue dada de alta y se encuentra recuperándose en una cabaña a las afueras de la Ciudad de México donde está siendo cuidada por su novio.

"Me tiembla la manita, pero estoy aquí en Pinochueco, me vine a quedar a una linda y hermosa cabaña. Ya me hicieron el desayuno, ya dormimos aquí. Aquí estoy, pero no quiero salir porque no ando arregladita", señaló Gomita.

La conductora no quiso revelar por qué fue a dar al hospital, solo se concretó a decir que más adelante platicará qué le está pasando.

"Ya después les platicaré que es lo que está pasando, pero vean, aquí traigo bien marcado porque me pasaron bien rápido el medicamento. Tengo bien inflamado mi brazo. Está bien hinchado, ay, si me duele. Mo abdomen está... no mucho, pero sí un poco inflamado".

GOMITA VIVE UNO DE LOS MEJORES MOMENTOS DE SU VIDA

Hace unos días, Gomita presentó públicamente a su novio, quien le entregó un anillo de promesa, así lo compartió en su cuenta de Instagram, donde se les ve juntos en una romántica foto y en donde aprovechó para presumir la sortija.

"Mi amor... Me dio anillo de promesa", escribió en la imagen.

FOTO: CAPTURA IG @gomitaoficial123

(Lérida Cabello)