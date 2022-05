Hijos de José José pelean por herencia ¿millonaria cantidad los distanció?

Poco después de la muerte de José José, por parte de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes), Marysol y José Joel recibieron alrededor de 70 mil pesos, repartidos por igual; Anel no recibió nada porque no estaba contemplada en la carta de beneficiarios, y no sé si Pepe y Marysol le dieron algo. Por parte de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), sé que van a recibir otros 70 mil pesos, pero la cantidad más importante es la que recibirán de Sony Music, la última disquera de José José.