Hijos de Andrés García y su primera esposa, Sandy Vale, se reúnen en Acapulco, luego de que el actor anunciara para quién sería su herencia, pues al parecer sus hijos no están incluidos, porque no se han hecho cargo de él.

A través de un video posteando en redes sociales, Andrés García Jr, confirmó su reunión familiar diciendo: "Qué bien se siente llegar a Acapulco después de ser el rey de Miami". A este comentario, su hermano Leonardo respondió: "Pero yo vengo cada fin de semana". La gran ausente fue su hermana Andrea García.

Aunque sus hijos no han hecho más declaraciones, ni han publicado alguna foto junto a su papá, trascendió que se reunieron para visitar a su papá y esperar nuevas noticias sobre su estado de salud.

ANDRÉS GARCÍA ANUNCIÓ QUIÉNES SERÁN SUS HEREDEROS

El pasado miércoles 6 de julio, el actor preocupó a sus seguidores debido a que sufrió una fuerte caída que le provocó una lesión en la frente, por lo que al verse débil y agotado acudió a la notaria para arreglar los detalles de su herencia que será para su esposa Margarita y su hijo.

"Venimos de la notaría. Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría y algunas otras a nombre de algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen", expresó García.

A pesar de que tiene tres hijos: Leonardo, Andrés y Andrea ninguno se ha preocupado por él, como el hijo de su actual esposa.

"Es el único que me ha apoyado, por lo que será merecedor de formar parte de mi herencia. Los hijos están también para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí, no me la han echado más que el hijo de Margarita; ese chavo entró a trabajar conmigo, está para apoyarme".

En entrevista para el programa "Hoy", el actor mencionó que pondrá a la venta "El castillo, su casa en el Ajusco, y también la de Acapulco.

"Ya estoy vendiendo todas mis propiedades, el Ajusco también, porque como no puedo caminar y son muy grandes no puedo ya ni ver si les hace falta algún arreglo", comentó.

(Lérida Cabello)