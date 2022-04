Hijo de Kim Kardashian habría encontrado uno de sus video sexuales

Recientemente la socialité Kim Kardashian reveló que su hijo Saint encontró el polémico video íntimo que se filtró hace ya 20 años mientras utilizaba su tableta.

Tal parece que el segundo hijo de Kim Kardashian habría encontrado una nota sobre la filtración de uno de sus videos íntimos y fue directamente con su mamá a mostrarle lo que había aparecido en su tableta.

Afortunadamente el pequeño no sabe leer, sin embargo, esto fue lo que la influencer comentó con respecto a este incidente.

KIM KARDASHIAN REVELÓ QUE SU HIJO SAINT ENCONTRÓ EL POLÉMICO VIDEO DE HACE 20 AÑOS

"Voy a demandar por daños y perjuicios nominales. El mensaje es más importante que el dinero. No quiero que la cinta se copie. Tengo cuatro hijos. No puedo volver a pasar por esto. Eso fue hace 20 años, no voy a pasar por todo esto otra vez. Esta vez conozco a los abogados adecuados. Sé exactamente qué hacer. Tengo todo el tiempo, todo el dinero y todos los recursos para quemarlos a todos", comentó Kim Kardashian.

Lo chafa de esto también es que el año pasado el mánager de Ray J, expareja de Kim Kardashian, aseguró tener otros videos explícitos de la expareja y que cuando él quisiera los revelaría.

Cabe señalar que la familia Kardashian ha estado apoyando a Kim y no la han dejado sola, incluso se dice que le marcó a Kanye y se comenta que fue de los únicos que logró tranquilizarla, pues la situación ya la tenía bastante sacada de onda.

Lo bueno que Saint no entendía nada de nada, esperemos ya no vuelvan a ocurrir estas cosas y que tengan mayor seguridad en sus dispositivos, será lo mejor. ¿Qué opinas tú de esto? Cuéntanos, te leemos.

(Azucena Uribe)