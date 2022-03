Hijo de Gloria Trevi trabaja como mesero en un restaurante

Gloria Trevi reveló que su hijo mayor, Ángel Gabriel, de 20 años compagina sus estudios y su pasión por la música trabajando como mesero en un restaurante de Texas, hecho que la hace sentir muy orgullosa, pues no se apoya en su famosa madre para triunfar.

"Trabaja en un restaurante de Texas, sirviéndole a la gente, y se me hace que es algo maravilloso", aseguró la Trevi en el programa "El Gordo y la Flaca".

Ángel Gabriel se niega a aprovecharse del nombre de su madre para impulsar su carrera, por lo que descarta que vaya a acompañarla en alguno de sus conciertos de su próxima gira "Isla Divina".

"Es un artista, y está haciendo cosas muy bonitas. Es muy perfeccionista. No sé de dónde lo sacó...Está muy clavado en que no quiere sentir que, porque yo le ayudo, él logra abrirse puertas", expresó la intérprete de "Pelo suelto".

Dicho restaurante es uno de los que frecuenta su mamá de vez en cuando, por lo que ahora su hijo mayor seguramente la atenderá el día que vaya, algo que aplauden los fans de la Trevi, ya que, aunque Ángel Gabriel no tiene la necesidad de trabajar, está buscando que sea un hombre responsable.

ÁNGEL GABRIEL BUSCA TRIUNFAR EN LA MÚSICA POR SUS PROPIOS MEDIOS

Fue en 2019 cuando Ángel Gabriel dio a conocer que buscaba conquistar el mundo de la música sin la ayuda de su mamá y para lograrlo se lanzó como solista con el tema "Si te encuentro sola", el cual superó los 630 mil streams en Spotify, mientras que el video musical rebasó 2 millones de vistas en YouTube.

"Siempre he pensado cómo quitarle la idea a la gente de que soy el hijo de Gloria Trevi, pero yo quiero que le digan a ella que es ´la mamá de´. Sé que no va a ser fácil, pero quiero ser mejor que ella. Voy a poner todo el esfuerzo hasta que me salga", ha declarado Ángel Gabriel, quien ha puesto en pausa su carrera musical para trabajar como mesero.

El otro hijo de Gloria, Armando también se mudó lejos de su casa en Miami para continuar con sus estudios, por lo que Gloria Trevi no descarta la posibilidad de adoptar algún día a una niña, idea que le pasó por la mente tras perder a su primera hija Ana Dalai, y tras visitar hace años un orfanato en Guatemala.

(Lérida Cabello)