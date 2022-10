Luego de que se dio a conocer que Gloria Trevi tendría su bioserie, en la que se hablará sobre su vida personal y artística; Valentina De la Cuesta, hija de Sergio Andrade dio su opinión al respecto.

En la década de los ochenta y noventa, Andrade se convirtió en uno de los productores musicales más exitosos del espectáculo. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado el 13 de enero de 2000, cuando fue detenido junto a Gloria Trevi y Mari Boquitas en Brasil, debido a que fueron acusados de abuso de menores, entre ellas, las hermanas Karla de la Cuesta, quien resultó embarazada y tuvo a Valentina.

FOTO: TW

PIQUÉ LE RECLAMA A SHAKIRA POR ESCRIBIR "MONOTONÍA"

¿QUÉ OPINA LA HIJA DE SERGIO ANDRADE SOBRE LA BIOSERIE DE GLORIA TREVI?

"Opciones tengo, que quiera compartir con una persona que no sea de mi total confianza, no lo tengo, obviamente es un insulto, quien lo vaya a consumir, que sepa que es un verdadero insulto", expresó la influencer a los medios.

La joven de 23 años que nació el 23 de septiembre de 1999 no aprueba la bioserie que hará la productora Carla Estrada para Televisa, porque considera que abordará temas dolorosos para su familia.

"Me duele por mi mamá, pero no me afecta en lo absoluto, si la gente me pregunta, sí, si es mi papá, pero no me meto, sé de él lo que los medios saben, pero él jamás ha intentado comunicarse conmigo, pero de ahí a conocer al hombre que hizo que mi familia pasara por eso, no me interesa. Mi apellido es de De la Cuesta, Andrade jamás".

Valentina De la Cuesta, quien es una joven activista e influencer que es conocida en TikTok, más allá de ser conocida por ser la hija de Sergio Andrade y Karla De la Cuesta comparó el caso de su padre con el de Jeffrey Dahmer.

"Hay gente que cree que Jeffrey Dahmer es su ídolo".

Mientras que la productora Carla Estrada adelantó que Gloria Trevi está muy involucrada con la bioserie y pendiente de cada detalle.

"Me encanta que esté cerca de todo, los libretos, qué estamos haciendo y de todo porque es su vida y está viva, entonces se vale".

Hasta el momento solo se sabe que Michelle Renaud y Jorge Poza, son los candidatos para interpretar a Gloria Trevi y Sergio Andrade.

ASÍ ES LA LUJOSA CASA DE BELINDA

(Lérida Cabello)