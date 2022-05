La ex primera dama, Angelica Rivera se alejó de los reflectores luego de su divorcio con el ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que sí llega a aparecer en las redes sociales acapara todas las miradas.

La ex primera dama, Angelica Rivera se alejó de los reflectores luego de su divorcio con el ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que sí llega a aparecer en las redes sociales acapara todas las miradas. Pero desde que dejó el país son sus fans quienes han manifestado su deseo porque regrese a la televisión, pero actualmente se ha dedicado a estar totalmente con su familia y estar fuera del ojo público. Cabe señalará que desde hace un par de años que sus hijas, se han encargado de publicar algunos momentos a su lado, en los que se le ha podido ver a la actriz feliz y disfrutando de su vida a lado de su familia. Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram de Fernanda Castro publicó un video en el que aparece "La Gaviota" realizando una labor doméstica, planchando parte de su ropa y genero cientos de comentarios. Mi mamá me está planchando mi vestidito de mañana" se puede leer en la publicación. Todo esto porque Fernanda se graduó de Berklee, escuela enfocada en la música, incluso llegó a compartir otra imagen donde aparecía a lado de sus padres el "Güero" Castro y a un lado Angélica Rivera. Al parecer la joven seguirá los pasos de sus padres y se dedicará al medio artístico, que ya desde hace un par de años ha ido lanzando algunos de sus sencillos musicales por medio de sus redes sociales. Angélica Rivera debutó en TikTok No cabe duda que la plataforma de TikTok se ha convertido en una de las favoritas por parte de los famosos, en la que su mayoría suelen mostrar coreografía de baile y en esta ocasión Angélica Rivera reapareció para sorprender a su público A lado de Sofía y Fernanda, la actriz se unió para hacer un baile que estaba en tendencia con la canción "Don" del grupo argentino Miranda, donde dejó en evidencia sus habilidades en el baile.

(Azucena Uribe)