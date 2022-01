Hermano de Gael García se escapa de anexo tras maltratos físicos y emocionales

El hermano de Gael García, José Emilio reveló mediante sus redes sociales que tuvo que escapar de un anexo debido a severos maltratos físicos y emocionales.

Cabe señalar que el hijo menor del actor José Ángel García entro a la clínica de rehabilitación debido a problemas de depresión y algunas adicciones.

Externó, en sus redes sociales, que se escapó del lugar debido a severos maltratos físicos y emocionales. Además, acusó que en el lugar varias veces intentaron abusar sexualmente de él y que incluso convivió con narcotraficantes.

"Que si era güero, que si mi hermano -Gael García Bernal-, que si mi mano, que si mi mamá la loca, que si mi papá fallecido, que si no servía para nada, que ni en mi casa, ni en el Anexo me querían. No entiendo cómo pude aguantar tantos insultos, golpes y humillaciones en ese lugar", narró en sus redes sociales.

El joven aseguró que tras su dura experiencia no volverá a caer, pues además de su mala experiencia, tuvo miedo de quedarse huérfano ya que su mamá está internada en un psiquiátrico. "Pero todo lo hice pensando en que mi mamá estaba en un hospital psiquiátrico y me necesitaba... En mi mente estaba la idea de no quedarme huérfano a los 23 años", comentó José Emilio en un escrito que compartió en redes sociales. "Cada tres o cuatro días no bañábamos en tres minutos con agua fría. La neta, de todo lo que viví ahí no vuelvo a hacer nada malo en mi vida", agregó.

Asimismo, José Emilio contó que en varias ocasiones fue golpeado y humillado. Aunque lo más fuerte fue que lo quisieron abusar sexualmente en varias ocasiones: "Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 5 de la mañana. Me tocó compartir con un wey de 20 años que ya tenía más de 180 muertes y me contaba cómo torturaban a la gente", contó.

Finalmente, el medio hermano de Gael García explicó que al escaparse tuvo que correr muchas horas para que no lo detuviera: "Pensaba que ni en el anexo ni en mi casa me querían... Ando muy mal físicamente de haber corrido de 15 a 20 horas en la –carretera- México-Pachuca para que no me volvieran a agarrar", concluyó José Emilio.

(Azucena Uribe)