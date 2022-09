Henry Cavill, protagonista de "Superman" se tomó un tiempo para mandar un mensaje de apoyo a México por el temblor del 19 de septiembre, causando furor entre sus fans: "estoy temblando, pero de verlo a él", se lee entre los comentarios que generó su video.

Cavill es uno de los actores de Hollywood más admirados y elogiados por su atractivo físico, por lo que el video que subió a TikTok en apoyo a nuestro país ha sido de los más vistos en las últimas horas.

HENRY CAVILL SACUDÉ A SUS FANS CON MENSAJE DE APOYO A MÉXICO

Debido a que nuestro país volvió a vivir un mal momento el pasado 19 de septiembre al registrarse un sismo de 7.7 grados, Henry Cavill se tomó un tiempo para enviarle un mensaje de apoyo a los mexicanos.

"Querido México, sé que estás pasando por un momento muy difícil ahora, pero quiero grabar este mensaje porque eres uno de mis países favoritos para visitar cuando hago giras de prensa. Siempre me llenas de tanta bondad, voluntad y buena energía y quiero tratar de devolver el favor enviando este mensaje de esperanza y pensamiento positivos", expresó con lo que sacudió más que el temblor a sus seguidoras.

Ante su publicación miles de fans se pronunciaron emocionados y aprovecharon para llenar de elogios a Cavill con divertidos mensajes.

"Que dice me case con él, para los que no hablan inglés", "Yo también te amo gracias por preocuparte por mí y por nosotros, todos te amamos", "Dice que quiere casarse conmigo y tenga a sus bendiciones SÍ ACEPTO!", "No más te vi y me hiciste olvidar mi estrés", "Que lo bese dice!!!", "Que dice que con su kriptonita me va a proteger de cualquier desastre que se atreva a venir a México, gracias mi amor yo también te amo", "Solo quiero decirte que yo también estoy temblando! Solo de verte tiemblo de emoción".

(Lérida Cabello)