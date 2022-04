Hay polluelos en el nido de la Garza

De las personas y los personajes que se me ha dado conocer en ya 40 años de deambular en el periodismo, ella es uno de los que han marcado mi vida personal y profesional. Inquieta, impredecible, mordaz, inteligente, intuitiva, tenaz, indescifrable, simpática, talentosa, llena de un gran carisma y trabajadora como ninguna, muy trabajadora.

Viste de diseñador atuendos de colores llamativos, zapato de tacón y bolsa que lleva colgada en el antebrazo más una maletita donde trae su laptop. Todo el mundo la voltea a ver por su gran personalidad.

Obvio me refiero a la impetuosa Mónica Garza, que además de haber sido mi jefa se convirtió en una de las amigas más entrañables con que cuento en la actualidad. La conocí muy embarazada de Matilda hace ya 24 años. Era la jefa de información del programa "Caiga quien caiga" que transmitía Azteca y años más tarde, en el 2004 me reencontré con ella y me dio la oportunidad de formar parte de su equipo en el programa "Historias Engarzadas" para el que trabajé durante 12 años.

En ese entonces, se hacían en TV Azteca interesantes producciones llenas de contenido periodístico bajo la batuta de Pati Chapoy: "Los 25 más", "Tras las rejas", "Desde cero", de donde salieron conductores como Jimena Pérez "La Choco" y hasta "El Escorpión Dorado".

Dos programas encabezaban la lista de los mejores: "La Historia Detrás del Mito" que conducía Atala Sarmiento e "Historias Engarzadas" hecho por Mónica Garza. Y cabe señalar la diferencia entre conducir y hacer. A Atala le daban su llamado para grabar las conducciones, casi siempre llegaba molesta, tarde y con prisa, terminaba y era todo lo que hacia para la emisión. Lo hago notar por que había una abismal diferencia y la gente creía que las conductoras hacían lo mismo y nada que ver. "La Garza" se partía el lomo diseñando y delineando cada minuto de lo que saldría al aire. Desde la imagen, los personajes a entrevistar, los contenido, el guión y la edición, era común que termináramos de editar a las tres de la mañana. De ahí viene mi gran admiración por ella y un profundo respeto para su trabajo.

Mónica es una entrevistadora innata pues no solo platica con la gente, termina dándoles terapia y en más de una vez sus entrevistados se ponían a llorar y hacerle grandes confesiones. Era curioso ver que días después de una entrevista le llamaban para pedirle que sacara cosas que habían dicho en el calor de la plática.

Yo creo que tienen que ver muchas cosas, son muchos ingredientes generalmente entrevisto a las personas que por alguna razón admiro o que tienen algo en su vida, en su historia o en su personalidad que me llama mucho la atención. Efectivamente estoy en psicoanálisis desde los 13 años y algo se me ha de haber pegado. Me apasiona la condición humana. Por qué somos como somos, que nos hace quiénes somos, la infancia es determinante. Yo misma me considero el resultado de las muchas lecciones de tantas historias que he contado, que me han dado, expresó Mónica Garza para esta columna.

Y entrando en un autoanálisis considera también que es el resultado de las reflexiones de hacer tantas entrevistas: es un poco la curiosidad sobre la vida, sobre nuestra diversidad, sobre las diferencias de los seres humanos y la capacidad para boicotearnos y los salvavidas que cada quien encuentra.

Para una entrevista Mónica Garza decide hacer una investigación sobre el personaje en cuestión. Y no solo en Wikipedia, se va hasta el fondo de la historia preguntando, cuestionando a los amigos, a la gente hasta llegar al fondo y lograr una empatía para poder cuestionar a su entrevistado en los temas que ella quiere.

En la larga lista de entrevistados de Mónica figuran los más famosos personajes del espectáculo y la política. Silvia Pinal, Raúl Velasco, Marco Antonio Muñiz, Alejandra Guzmán... y muchos de la política como Miguel Ángel Mancera, Rosario Robles, entre otros.

¿CUÁL HA SIDO EL HUESO MÁS DURO DE ROER EN 12 AÑOS ENGARZANDO HISTORIAS?

José Ramón Fernández, Marcelo Ebrard, la propia Pati Chapoy. Hice una entrevista a 'Cocoa' Calderón, hermana de quien entonces era presidente de México Felipe Calderón y se había candidateado al gobierno de Michoacán. Claramente me di cuenta que estaba entrevistando a la hermana del entonces presidente y que tenía sus diferencias con él por su propia historia familiar. Siempre hay personajes que son duros de entrevistar especialmente aquellos que no siempre te están diciendo la verdad y tú sabes que no te la están diciendo. Hay que perseguir la verdad y no se trata solamente de quedar bien con el público, se trata de quedar bien contigo mismo como comunicador y la única manera de hacerlo es contando la verdad, a pesar de que el entrevistado no quiera contarla.

En los personal recuerdo la entrevista a José Ramón Fernández. Un tipo altivo, humillante, majadero que de manera déspota trataba a toda la gente a su alrededor, nos canceló varias veces y fue gracias a la persistencia de Mónica que se logró.

¿HAS TENIDO QUE ENTREVISTAR POR ENCARGO?

Tengo una personalidad particular, lo digo porque adentro de la oficina lo sabe todo el mundo, tengo un carácter fuerte una cosa es que se me sugiera un personaje y otras que se me obligue a hacerlo. Tengo una conferencia que suelo dar que se llama "El poder del no" y es una de las cosas que tuve que aprender a tiempo a decir que no. No entrevisto a personajes que de verdad no me interesa se trate de quién se trate. Si no creo que va a sumar algo, si no creo que nos va a enseñar algo de algún tema en particular no lo hago, porque yo en las entrevistas como en la vida, si estoy incómoda se me nota y si no tengo interés se me nota.

Durante casi 10 años Mónica Garza formó parte del equipo de espectáculos de Pati Chapoy como conductora de "Ventaneando", pero siempre estuvo interesada en la política. ¿Qué te llevó de uno a otro?

El mundo de las noticias o de la política es un mundo en el que yo crecí por mi papá 'El Meme Garza' Don Manuel Garza González QEPD- No me era ajeno y todos los días de mi vida desde que era niña me despertaba en una mesa de desayuno llena de periódicos haciendo una selección de lo que eran las noticias más importantes. Yo era la única que desayunaba a esa hora con mi papá. El estaba dedicado a la política, tenía una posición importante en el partido al que pertenecía y además iban a mi casa personajes muy relevantes. Aprendí mucho de esas conversaciones y de ver cómo se manejaban.

Reflexionando en todo esto, quería darle un giro a Historias Engarzadas por lo que se le ocurrió hacer un programa sobre el trabajo de los reporteros que cubrían los desastres naturales y así llegaron las Historias del Huracán Stan. Desde ahí le coquetearon en el área de noticias para que se fuera con ellos.

El trayecto no fue fácil pues mucha gente no creyó que lo lograría, los famosos detractores: 'yo toda mi vida hubiera querido estar en noticias, se cruzaron los espectáculos y me divertí como loca agradeceré toda la vida haber formado parte de la farándula que creó en mí un personaje que me permite ser mucho más suelta y además me dio una proyección que también me permitió muchas otras cosas. Tuve que enfrentarme mucho al bullying de colegas del área de noticias y muchos otros que hasta el día de hoy dicen tú vienes de Ventaneando... a mí eso no me importa, yo tengo la piel muy gruesa no me traspasa las críticas, el problema lo tienen ellos yo sé quién soy y porque estoy sentada en la silla en la que estoy. Y todas las mañanas la vemos en su noticiero de Canal 40 Es de mañana'.

"SOLTERA PERO NO SOLA", ASÍ SE DESCRIBE MÓNICA GARZA SUS RELACIONES SENTIMENTALES

"Soltera pero no sola", así se describe Mónica en sus relaciones sentimentales. Con tres matrimonios a cuestas, no ha habido hombre que le aguante el tren de vida de una mujer exitosa, como yo le dije de un mujerón que es: "México no Suecia, entonces para la idiosincrasia del mexicano, que yo sea una mujer muy independiente es lo que más descoloca a un hombre; y luego por otro lado la burra no era arisca la hicieron..., ya no confías igual y empiezas a darle prioridad a otras cosas".

Y de las parejas que ha tenido, una de las que más llamaron la atención a la gente fue su relación con el fallecido comediante Luis Ernesto Cano: la primera sorprendida fui yo y fíjate que fue una de las relaciones más lindas de mi vida, lo quiero mucho lo recuerdo con muchísimo amor, toda la vida lo voy a extrañar pues antes de lo que sea éramos grandes amigos era un gran consejero para mí, una persona que me ponía los pies sobre la tierra. Me hizo reír mucho de la vida lo cual le agradezco y lo haré siempre porque pasamos momentos muy hilarantes, muy divertidos. Era un hombre muy sabio tenía un talento impresionante y de pronto me decía no te claves en tonterías mariposa, así me decía, no persigas la misma zanahoria que todo el mundo. Se llevaba muy bien con Matilda eso era muy importante en nuestra relación, yo puedo tener muchísimos defectos, pero hay uno que no tengo es que no soy codependiente. Luis tenía un tema con adicciones y todos lo saben, era algo con lo que luchaba todos los días. Un día decidí que eso no quería para mi vida, a Luis lo tuve en mi vida hasta el último día de su vida pero como mi mejor amigo.

MÓNICA GARZA SIENTE UN GRAN ORGULLO POR SU HIJA MATILDA

Y hablando de tu hija, casi siempre preguntas a tus entrevistadas que trabajan y son madres, si viven culpa por no estar cerca de sus hijos ¿tu también has sentido culpa?

Claro que sí he vivido con culpa por no estar cerca de Matilda, soy una mujer extremadamente apasionada por lo que hace y es algo que intenté decirle a Matilda que era mi trabajo, que era parte de lo que nos daba de comer a las dos. Reconozco que tenía yo además una posición de privilegio que me permitía a la mejor tomar tiempo para ella pero prefería estar trabajando, hoy quizá lo haría distinto, eso tuvo consecuencias en mí, en Matilda, en nuestra relación. Soy una de esas, de cada tres mujeres, que somos jefas de familia y he vivido con mucha culpa hasta el día de hoy. Esta es la que soy y no puedo cambiar la historia, esta es la mamá que a Matilda le tocaba tener y al final los seres humanos solamente debemos ser rehenes de nosotros mismos.

Ya en varias ocasiones Mónica Garza tuvo que enfrentar junto con su hija una serie de comentarios y publicaciones a cerca del trabajo de su hija, de su elección de vida.

Yo tengo que destacar siempre que estoy muy orgullosa de que Matilda, sea quien es. Mi hija es un ser humano lleno de virtudes, muy talentosa, hermosa. Realmente admiro lo que ha hecho con su cuerpo, el valor con el que ha utilizado su cuerpo como un lienzo, la bandera que ella representa en el mundo del tatuaje. No ha sido fácil ciertamente yo no soy una persona que estuviera cercana al mundo del tatuaje. Siempre le discutía a Matilda, haciéndole ver que en cada tatuaje estaba tomando una decisión permanente y en la vida debemos de ser muy cuidadosos con las decisiones que consideramos deben quedar dentro de la permanencia.

Y entonces Garza reconoce que son tan iguales como diferentes...

Ella tiene una forma de expresarse somos muy distintas y muy iguales, somos un choque de trenes. Mi hija es una rebelde igual que yo y me siento muy orgullosa de qué ella se haya enfrentado con el mundo, incluso con sus padres, para defender su identidad y lo que quiere ser. Hemos pasado por momentos difíciles de ansiedad, de su salud mental y lo digo por que ella lo publicó para el protal 'Yo También' de Bárbara Anderson y Katia D´Artigues. Las revistas que llegaron a publicar al respecto cometieron un acto no sólo de gran insensibilidad, sino de gran irresponsabilidad porque ponían en riesgo la vida de mi hija.

Es tanta la ignorancia de estas publicaciones, tienen tan pocos escrúpulos que no se ponen a pensar en las consecuencias. Sabía que no querían dañar a Matilda a la que querían dañar era mi y eso es lo que no se vale, además generar estigmatización discriminación. Yo generé en su momento una denuncia por las vías adecuadas que tienen que ver con un tema de derechos humanos. Jamás he respondido ni hablo del tema. Han sido cosas desafortunadas por las que hemos transitado, a veces de forma muy dolorosa y complicada, pero lo hemos superado.

MÓNICA GARZA ESTRENARÁ "EL NIDO DE LA GARZA"

Este 2 de mayo Mónica Garza estrenará su canal de YouTube, un espacio donde conoceremos más de la comunicadora empezando con "El Nido de La Garza"...

Haré entrevistas contando la historia de los que te cuentan la historia. Aquellos comunicadores que son parte de tu diario acontecer. Los periodistas siempre damos razón de las historias de otros, rara vez hablamos de nosotros. Es momento de conocer las historias de estos personajes emblemáticos de la información. Es un espacio que se lleva a cabo en mi casa, como a mí me han permitido entrar a muchos hogares durante 24 años que llevo haciendo televisión, ahora con esta nueva plataforma de YouTube voy a expresar con toda la libertad lo que yo soy. Vendrán mis amigos, mis colegas las personas a las que yo les tengo confianza a las personas a las que quiero que me abran su confianza. Son crónicas de complicidad de muchos años de lo que no se dice en las coberturas, anécdotas que nunca dices.

LA COMPLICIDAD Y LA GRAN MANCUERNA LABORAL DE MÓNICA GARZA IYARI GONZÁLEZ

Y es con Iyari González, su cómplice y productora de toda la vida, con quien hace mancuerna.

Debo decir que este canal fue idea de ella, fue insistencia de Iyari que siempre andaba detrás de mí. Yo tenía la idea de hacerlo y gracias a Iyari se logró hacer. Para el día de hoy ya cuenta con ocho capítulos: Sofía Sánchez Navarro...

Uno de los personajes más polémicos del periodismo y el análisis político como Eduardo Ruiz Healy, Leonardo Curzio y una periodista que brinco a la política y hoy es uno de los personajes más estridentes de este medio Lili Téllez...

Una característica muy especial que encontraremos en 'El Nido de la Garza' es que no hay ni habrá un solo programa, donde no haya una revelación de la vida de Mónica Garza: el entrevistado tiene el mismo derecho a preguntarme lo que quiera, particularmente ya en uno de los programas hago una confesión personal.

Hoy por hoy Mónica además de su canal de Youtbe, su noticiario de Canal 40, también es una importante activista en la defensa de los derechos humanos: "me he inclinado mucho a los derechos humanos, a acompañar a víctimas a las fiscalías, a las a buscar ayuda legal, a las comisiones de atenciones a las personas desaparecidas. Me quita el sueño la estrategia que vamos a tejer para poder apoyar no sirve de nada que las llaves y las pongas ahí, si no hay un seguimiento a cada uno de los casos. No voy a negociar nunca con la verdad y si tengo duda lo pregunto, creo que en el ejercicio periodístico deben de caber todas las voces y no debemos de olvidar nunca, que vivimos en una democracia donde la libertad de expresión se celebra no se sataniza ni se persigue".