¡Hay boda! Jennifer Lopez confirma su compromiso con Ben Affleck

Hace unas horas usuarios de redes sociales volvieron tendencia a la cantante Jennifer Lopez y al actor Ben Affleck luego de que anunciaran que se habían comprometido por segunda ocasión.

Después de haber terminado hace dos décadas, la cantante y el actor de Hollywood decidieron dar este paso importante nuevamente.

De acuerdo con el boletín informativo "On the JLo", la intérprete de "On the floor" envió un mensaje a sus seguidores donde comentaba lo feliz que es con Affleck y mostró un anillo verde: "Eres perfecto", dijo en referencia a su novio.

Recordemos que Ben Affleck se comprometieron en el 2004, sin embargo, se separaron por motivos laborales. Tiempo después, el actor se casó con Jennifer Garner y tuvo tres hijos; mientras que la artista contrajo nupcias con Marc Anthony y tuvo mellizos.

Aunque tomaron caminos diferentes, siempre mantuvieron ese lazo de amistad. "Ambos están muy seguros en su relación y Ben la adora. Realmente está destinado a ser y todos a su alrededor piensan que son una pareja perfecta", dijo una fuente a E! News.

Jennifer Lopez sobre Ben Affleck: "Me siento tan afortunada y feliz de estar con él"

El primero de febrero, la revista People publicó una entrevista con Jennifer Lopez, donde la actriz se explayó sobre su relación con Ben Affleck, con quien ha vuelto a casi veinte años de que estuvieran juntos por primera vez. "Es una hermosa historia de amor y tenemos una segunda oportunidad", señaló.

Como se recuerda, JLo y Ben Affleck estuvieron juntos entre los años 2002 y 2004, incluso, casi se casan. Sin embargo, desde mayo del año pasado, empezaron a ser vistos juntos nuevamente, hasta que su relación se hizo oficial.

Jennfier Lopez comentó que al inicio ambos tenían miedo de volver a estar juntos, después de todo el circo mediático que se armó alrededor de su primera relación. Esto último, según explica, se debió a su inexperiencia e ingenuidad. Ahora, los dos ambos bordean los cincuenta años y tienen un mayor recorrido de vida.

"Ambos hemos dicho, 'Wow, estamos tan felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego'. Ahora somos mayores, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas. Ahora tenemos hijos y debemos ser muy conscientes de esas cosas", reveló JLo.

Jennifer Lopez también es consciente de lo raro que es tener una segunda oportunidad como está, por lo que hará lo posible por protegerla.



(Azucena Uribe)