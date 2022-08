El cantante Harry Styles se convirtió en cupido durante uno de sus shows en Portugal al ayudar a cumplir un romántico momento para una pareja.

Un video difundido en redes sociales, muestra como a metros del escenario se encontraba una feliz pareja entonando las canciones del artista, la novia tenía en sus manos un cartel que decía "Ayúdame a la propuesta" y con este logrando captar la atención del ex integrante de 1D.

"¿Cuánto tiempo llevan juntos? Porque si solo son dos semanas no hay manera de que te preste el micrófono", preguntó Harry.

El joven respondió que llevaban juntos más de un año.

"¿Creen que deba prestarle el micrófono por 'un poco más de un año'?", pregunta Harry al público.

Fue entonces que en ese momento Styles pasó el micrófono al emocionado novio, para que el joven se arrodillara y le hizo la esperada pregunta a la chica, quien con emoción tomo el micrófono y grito "¡sí!".

El cantante resultó más emocionado cuando el novio comenzó a cantarle a su novia una estrofa de la canción "Can't help falling inlove with you" de Elvis Presley.

