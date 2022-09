El público ha puesto los ojos en el cantante Harry Styles por supuestamente tener un desencuentro con un actor que coprotagoniza la cinta ´Don´t worry darling´.

La cinta, dirigida por Olivia Wilde pareja del ex integrante de One Direction', fue estrenado en Venecia este domingo, fue precisamente durante su proyección cuando tuvo lugar el acontecimiento del que no se deja de hablar en redes sociales.

Un video circulado en redes sociales, durante la recién edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, el cantante de ´Watermelon Sugar´ se le ve buscando su lugar para sentarse en el auditorio, justo al lado de Chris Pine.

Tras su llegada parece hacer un gesto con su boca, mientras que el actor deja de aplaudir y mira hacia el suelo, aunque después vuelve a sonreír.

"Esta es una historia ridícula"

El representante de Chris Pine a medios estadounidenses negó que haya ocurrido tal incidente.

"Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe", insistió el representante del actor.

"Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas", expresó.

aemz