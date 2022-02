Harry Styles abre segunda fecha para México; cuándo y dónde comprar los boletos

Harry Styles escuchó a sus fans mexicanos, el ex integrante de One Direction anunció una segunda fecha de su "Love on Tour" en la Ciudad de México, la noticia desató furor en redes sociales y por su puesto lo memes se hicieron presentes.

El intérprete de "Golden" ofrecerá un concierto el próximo 25 de noviembre de 2022 en el Foro Sol de la Ciudad de México, los boletos para su concierto se gotaron en cuestión de minutos y muchos de sus fans quedaron decepcionados por no alcanzar entradas para ver al cantante británico, pero Harry Styles escuchó a sus fans y agregó una segunda fecha para su presentación.





La segunda fecha de "Love on Tour" es el 24 de noviembre, un día antes de la primera anunciada. Los boletos saldrán a la venta el próximo 26 de febrero en la plataforma de Ticketmaster. Como ya es costumbre, habrá una preventa para los tarjetahabientes de Citibanamex, será el sábado 26 de febrero así que debes estar muy atento si deseas poder comprar pues en la venta pasada los boletos se agotaron en cuestión de minutos.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA HARRY STYLES EN M

Los precios de los boletos para Harry Styles aún no se han dado a conocer de manera oficial, pero se espera que tengan el mismo precio que los que se lanzaron en enero para el Foro Sol:

Pits A y B $4,000

Niv A $3,107

Niv B $2,607

Niv C $2,107

Niv D $1,907

Niv E $1,607

Naranja A $1,307

Verde A $1,107

Naranja B $827

Verde B $677

Naranja C $527

Verde C$427

Cancha General B $1,007

OLA DE MEMES POR EL SEGUNDO CONCIERTO DE HARRY STYLES EN MÉXICO

El nombre del ex One Direction no tardó en posicionarse en redes sociales pues muchos de sus fans reaccionaron emocionados a la nueva fecha de su concierto en México, mientras que algunos reaccionaron con memes por no poder tener la solvencia económica para comprar un boleto para el concierto de Harry Styles.

(Aline Núñez)