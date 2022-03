Hailey Bieber reaparece tras haber sufrido un accidente cerebrovascular

La mañana de ayer trascendió que Hailey Bieber había sido hospitalizada hace unos días en un hospital de Palm Springs, California, por una afección cerebral que posiblemente estaba relacionada con covid-19, según reportó TMZ . Horas más tarde, la esposa de Justin Bieber terminó con las especulaciones y explicó que su padecimiento se debió a un coágulo en el cerebro. La modelo de 25 años confirmó que estuvo internada y detalló lo que sucedió el pasado 10 de marzo.

El jueves por la mañana estaba desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas de un accidente cerebrovascular y me llevaron al hospital, se puede leer al inicio del comunicado.

Ellos encontraron que tenía un coágulo muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo superó y me recuperé por completo en pocas horas'. Por otro lado, la esposa del cantante aseguró que ya le dieron de alta: Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores que he pasado, ahora estoy en casa y estoy bien, estoy muy agradecida con todos los grandiosos doctores y enfermeras que me cuidaron. Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos e inquietudes, y por todo el apoyo y amor, finalizó Hailey.

De acuerdo con los primeros reportes que difundió el sitio de noticias TMZ, Hailey Bieber fue hospitalizada tras sufrir una "emergencia médica" que afectó su movilidad. Una fuente informó que los especialistas le practicaron una serie de exámenes médicos para diagnosticar si el padecimiento estaba relacionado con el covid-19, pues su esposo Justin se contagió del virus hace unas semanas, situación que obligó a la estrella del pop a cancelar sus presentaciones en Las Vegas. Según la información, aunque ya fue dada de alta y se encuentra en casa, los médicos continúan determinando qué provocó el coágulo en la modelo. El 1 de abril Justin Bieber anunció a través de las redes sociales que su tour 2020 "Changes" se posponía hasta nuevo aviso, debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. A mediados de febrero pasado, el cantante canadiense y su esposa dieron positivo al virus.

