Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reunieron en un estudio de grabación, sorprendiendo a sus seguidores, pues todo parece indicar que habrá nuevos temas de RBD, tras el anuncio el pasado 19 de enero de su gira "Soy Rebelde Tour".

Los integrantes de la banda compartieron dos fotografías y un pequeño clip en el que comentaron que tuvieron una reunión vía remota con Maite Perroni, por lo que las especulaciones sobre el lanzamiento de nuevos temas musicales han ido en aumento.

¿HABRÁ NUEVOS TEMAS? RBD HACE MISTERIOSA REUNIÓN

La aparición de tres de los integrantes de RBD en un estudio de grabación generó los siguientes comentarios.

"Quiero música nueva", "No puedo esperar para verlos juntos y saber que esto va a ser común otra vez", "Ya me estoy imaginando, los duetos de Christian y Dulce y Ucker y Dulce, no sé si estoy listo para escuchar y ver esta obra de arte", se lee junto a la imagen que compartió Dulce María en su cuenta de Instagram.

"SOY REBELDE TOUR"

Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann se presentarán con su "Soy Rebelde Tour" en El Paso, Houston, Nueva York, Fairfax, Greensboro, Chicago, Phoneix, Denver, Las Vegas, Miami, Orlando, Atlanta, Edinburg, Arlington, San Jose, Sacramento, Austin, San Diego, Fresno, San Francisco, Los Ángeles, en Estados Unidos. En Brasil darán conciertos en Sao Paulo y Río de Janeiro, y en México estarán el 24 de noviembre en Monterrey; el 26 de noviembre en Guadalajara y el 1 de diciembre en la Ciudad de México.

La preventa para el concierto de RBD en nuestro país será el 26 de enero y la venta general el 27 de enero por Ticketmaster, así que estén pendientes, porque seguramente los boletos se agotarán en pocas horas como ocurrió en Brasil.

