Gustavo Adolfo Infante revela que Adame lo acusa de filtrar video de la pelea

El actor Alfredo Adame esta en medio de una nueva polémica luego de que protagoniza una pelea en la vía pública contra una pareja que rápidamente se viralizó en redes sociales y que ha generado un sinfín de comentarios.

Recientemente se reveló que el conductor Gustavo Adolfo Infante, titular de "De Primera Mano", una vez más está en conflictos legales, pues aparentemente el abogado de Alfredo Adame se contactó con él para advertirle que habrá una demanda en su contra si no se disculpa con el actor.

Cabe señalar que Alfredo Adame lo acusó de "filtrar" un video sobre la reciente riña que protagonizó el señor Adame con una pareja.

¿QUÉ TIENE QUE VER GUSTAVO ADOLFO INFANTE CON LA RIÑA ENTRE ALFREDO ADAME Y UNA PAREJA EN LA CIUDAD DE MÉXICO?

Gustavo Adolfo informó lo sucedido en su canal de Youtube, en donde como prueba reprodujo el audio de la llamada del supuesto abogado de Alfredo Adame. Esto para pedirle que se disculpara con el ex conductor de "Hoy", pues presuntamente había filtrado un video.

"El día viernes se va a presentar ahí en juzgados, lo que él quería, tener la cortesía, para ver si había una propuesta de alguna disculpa por el video que acabas de subir, a lo mejor no una disculpa como tal, pero sí un video que lo desligue", dice el abogado de Adame en llamada con Infante.

Tras lo comunicado en la llamada, Infante pidió al abogado que le dijera su nombre, pero no obtuvo la respuesta que quería. "Ya lo conocerás el día que te notifiquen la demanda y va a venir el nombre autorizado en el expediente", indicó el abogado.

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante externó que no se disculparía con Adame, pues de igual forma en varios medios "se lo están acabando".

"La idea no es esa, lo que me pidió es que me comunicara contigo, no te está pidiendo una disculpa como tal, porque sabemos que no vas a salir a decir ´me disculpo´, solamente un video tratando de desviar la atención. Porque una cosa es que se lo acaben en medio porque ahí si de plano no lo puedo ayudar, pero otra cosa es que jurídicamente no podamos avanzar y pues yo creo que a veces no es necesario un problema jurídico por una payasada como esta", añadió el abogado.

Al respecto, el periodista reprodujo un audio en donde Alfredo Adame cuenta lo que presuntamente sucedió en la pelea y en donde lo acusa de filtrar el video de la pelea callejera.

"Le revente la madre al esposo dos veces, me aventaron el coche ahí en la lateral de Periférico... la vieja se bajó y me arrancó una cadena de oro... le di tres patadas de bicicleta y en cuanto dije llamen a la policía se echaron a correr, yo creo que eran unos delincuentillos, pero a mí no me pasó nada... El que difundió el video se lo mando a Infante y este se lo mandó a Trejo y ya sabes, la chirimolera esta, y éste lo publicó, a ver si hablamos, a ti te sigue tirando y a mí también", se escucha en el audio de lo contado por Adame.

PRESUNTA MUJER INVOLUCRADA EN LA RIÑA CALLEJERA CON ALFREDO ADAME LO DESMIENTE

Durante una entrevista para TELEDIARIO con el reportero Tony Álvarez, donde Maythe Flores Olaya, con quien Alfredo Adame habría protagonizado dicho enfrentamiento, explicó que se encuentra analizando la situación jurídica que tomarán contra el actor, por lo que es un tema del que no puede dar muchos detalles hasta que su legista se los recomiende.

Maythe Flores aprovecho el espacio del programa para desmentir las declaraciones que Alfredo Adame ha hecho en sus recientes entrevistas, pues aseguró que son mentiras. Ahí detalló que la pelea comenzó porque el actor golpeó el vehículo de la pareja, hecho que, según la mujer, se respalda con los videos.

"No, nosotros no golpeamos su carro. Fue todo lo contrario, ahorita todo lo que el señor (Alfredo Adame) está diciendo es mentira y los videos hablan por sí solos (...) no es como ocultar el sol con un dedo, ¿no?, él es lo que está tratando de hacer", compartió con el reportero.

La joven también detalló que se dedica a la venta de calzado en línea. Maythe Flores señaló por primera vez que el actor presuntamente los amenazó con un arma de fuego pese a tener a un infante en el automóvil, como se muestra en los videos.

"El señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro.. se metió al carro y adentro de él nos amenazó. Todo lo tengo en video", escribió como respuesta a tweet.

Por su parte, Alfredo Adame ya desmintió dichas acusaciones durante una entrevista en el programa "Venga la Alegría" y aseguró que la pistola pertenecía a la pareja.

"Siempre sacan eso de que los amenacé con una pistola, acuérdate cuando enfrenté de mi casa estábamos metiendo un coche con una grúa y (en una pelea) yo saqué el bastón, luego Trejo dijo que yo saqué una pistola", compartió para la revista mexicana.

Adame agregó en esa intervención que, de haber portado algún arma, hubiera podido hacer uso legítimo de ella, ya que sus actos estarían respaldados por la ley: "Si la hubiera sacado, sería legítima defensa, porque te están golpeando, robando, haciendo cosas. Acuérdate que en México existe la legítima defensa", dijo el exconductor de "Hoy".

Por otra parte, en entrevista con "Venga la alegría", Alfredo Adame enfatizó que denunciará a sus agresores por robo con violencia y tentativa de homicidio. Según dijo, procederá legalmente porque todo se podría tratar de "montachoques".

El histrión mexicano recalcó en la entrevista con el programa matutino de TV Azteca, que las dos personas con las que tuvo la pelea, le quitaron su celular, por el cual se le ve reclamando en los videos de la riña y que también le robaron una cadena que portaba en el cuello de poco más de 15 mil pesos, según revelaron en "De Primera Mano".