Gustavo Adolfo Infante periodista de espectáculos y presentador del programa "Sale el Sol" ya dio sus disculpas -un poco forzadas, según usuarios de redes sociales- en la televisión frente a sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega a quien ofendió. Sin embargo, el tema no paró ahí, ya se están haciendo las quinielas si sale o no.

No tanto así, pero sí comentado si se debe salir o no de la televisión, la periodista mexicana Angélica Palacios armó la revuelta en redes y preguntó a los usuarios de Twitter esta pregunta detonadora "¿Usted quiere a gustavo en TV?

¡PUM!

Los comentarios fueron -en su mayoría- que obvio que ¡no!, entre ellos se puede ver memes en los que dice "sí, que se...". "Fuera de la TV patán! Si eso le dice a su compañera imagina a alguien que no conocé! Y siempre pregunta Y ese quién es?! Y le tienen que explicar sus compañeras que si saben todo del espectáculo!!!".

"Exacto, nunca sabe nada, tartamudea en extremo y antepone sus gustos personales y amigos para defender o atacar sin dejar de lado que para todo saca a Mayer o Adame, trae pleito casado con ellos y a fuerza quiere que su palabra sea ley y nadie lo contra diga, cero imparcial".

"Es una vergüenza que después de lo que pasó. Todavía lo mantengan en ese programa me preguntó cuantas personas que han salido de cuadro después de trabajar con el sr infante pasarían lo mismo. Y al ver lo que pasó confirmo . No debe estar en la TV. #FueraGustavoAdolfoInfante" (sic).

Usuarios se muestran indignados por la disculpa

Los usuarios en redes sociales calificaron que la disculpa que dio el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, fue forzada y que probablemente la solicitó la productora.

"Hubo discrepancia de opiniones, me calenté, hubo una discusión que debió ser en privado y frente a la productora del programa o ante Vere, la coordinadora, no frente a ustedes. El espíritu de imagen Televisión es el de compañerismo y respeto, ayer me exalté con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado".

Fue la disculpa que dio el periodista, la cual no fue creíble para la audiencia, al menos la que está activa en redes sociales.