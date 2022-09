El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante tuvo una actitud amenazante en contra de sus compañeras Alex Kaffie, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado en una transmisión en vivo en el programa "Sale el Sol".

En los primeros minutos de su programa en vivo dijo que que asumiría cualquier tipo de consecuencia "Hoy salí más temprano por razones que ya conocen. La gente que trabaja, que consigue exclusivas, que hace entrevistas estamos muy bien y si hay consecuencias las asumo", inició con su participación.

Lee: Misoginia y mansplaning de Gustavo Adolfo Infante vs Joanna Vega

¿Qué declaraciones ha dado Gustavo Adolfo Infante?

El periodista Gustavo Adolfo Infante dijo que tiene la libertad de elegir con quien trabajar, y si la empresa tomaba alguna decisión, lo iba aceptar.

"Tengo la libertad de trabajar con quien me sienta a gusto. Si la empresa toma la decisión por lo ocurrido, lo acepto. No es posible laborar con una persona que todo lo que hagas lo desacredite, que nada le parezca, que se pase haciendo caras al aire, cuando ella no genera. Sentarse a romperle la madre a los demás es muy sencillo", concluyó.

El periodista llamó desacreditación a los cuestionamientos que le hicieron sus compañeras, cuando ella lo vieron como un debate?

¿Por qué reaccionó así Gustavo Adolfo Infante?

El presentador explotó contra sus compañeras Alex Kaffie, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado por cuestionarlo por una nota y dijo que lo desacreditaban.

Incluso cuestionó a su compañera Joanna Vega-Biestro por no llevar exclusivas, no le importo estar al aire hasta que una de sus compañeras, Ana María Alvarado sugirió que se fueran a corte y el tema lo hablarán fuera del aire.

El periodista Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad se fue directamente contra Joanna Vega-Biestro le dijo "las desacreditaciones de Joanna Vega, a mí ya me tienen muy cansando".

"Voy a pedir a la empresa que me quiten de este programa a mí, porque yo no puedo estar aquí.. o que quiten a Joanna Vega", dijo en la transmisión en vivo.

Lee: Tunden a Gustavo Adolfo Infante en redes sociales por hablar mal de Yrma Lydya

En respuesta, Johana Vega le cuestionó: "¿me estás amenazando al aire?, lo que tratamos de hacer es tener un programa más objetivo", dijo.

La conductora Ana María Alvarado le dijo a Gustavo Adolfo Infante que no era el lugar adecuado para expresar esas diferencias ya que estaban en un programa en vivo. La discusión llegó a su fin después de que el programa se fue a un corte comercial.