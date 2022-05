Gustavo Adolfo Infante afirma que Héctor Suárez Gomís: "es violento"

Héctor Suárez Gomís es una persona que no controla la ira, es una persona muy violenta, nada más que hay personas que lo soportan y otros que no. Yo con él tuve un problema, me agredió en las instalaciones de Imagen Televisión; de repente me empezó a agredir en redes sociales y yo a contestarle; entonces nos encontramos cuando él estaba haciendo una telenovela, me amenazó y demás. Obviamente este no lo hice público porque no se trata de hacer las cosas públicas, pero es muy violento.