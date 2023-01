Gustavo Adolfo Infante causó polémica al aparecer en su canal de YouTube con nuevo rostro.

El conductor de espectáculos usó su canal para platicar que se sometió a una cirugía estética, debido a que desde hace tiempo le molestan los párpados, por lo que recurrió al bisturí, y no dudó en mostrar los resultados, generando todo tipo de comentarios.

"Me van a cortar esta parte de acá (señala los parpados), ven que parezco chino cansado, pues ya no voy a parecer chino cansado, ya que explicó el doctor, yo estoy muy tranquilo, muy alivianado. El doctor es un cirujano con años de experiencia", compartió con sus seguidores.

¿CÓMO QUEDÓ GUSTAVO ADOLFO INFANTE TRAS CIRUGÍA ESTÉTICA?

Infante explicó en sus redes sociales que la cirugía fue breve, ya que al doctor le tomó poco más de 15 minutos hacer el procedimiento y ahora ya tiene una mejor visión.

"Me quitó párpado. La cosita que está entre el ojo y el párpado tenía años que no me la veía y duro como 10 a 15 minutos. El próximo lunes regresamos en vivo a todos mis programas, pero ahorita estoy un poco inflamado", señaló.

Por su parte, el doctor explicó que se trató de un procedimiento muy sencillo y que cuando baje la inflamación podrá ver los resultados.

"Conforme vayan pasando los días, la inflamación va a ir disminuyendo y el resultado va a ser más natural, cualquier persona que tenga exceso de piel es candidata para estos procedimientos, tengo pacientes desde los 35 años, mejora la funcionalidad de los ojos y la estética".

Durante la transmisión en vivo que hizo el conductor no se hicieron esperar los comentarios positivos como negativos, pues mientras que unos aplaudieron su decisión de hacerse una cirugía estética en el rostro, otros lo criticaron por los cambios.

(Lérida Cabello)