El guitarrista Brian May cumple 75, y tras la muerte de Freddie Mercury, él y Roger Taylor en la batería siguen compartiendo el legado de la banda Queen.

May es considerado un pilar en la música británica, pues a sus más de 70 años sigue en plena forma, llenando escenarios en la etapa europea con Queen en su gira The Rhapsody.

Sus comienzos

Brian May comenzó a tocar la guitarra a los siete años. Cuando tenía 16, él y su padre construyeron una guitarra, que se ha convertido en un ícono en la tradición de Queen, este instrumento se sigue conociendo como Red Special. Ambos construyeron esta legendaria guitarra con materiales obtenidos directamente de la casa May, como la madera de una mesa de roble y la repisa de una chimenea; May usó la guitarra tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones de estudio con Queen.

A sus once años creó su primera banda, llamada 1984 en alusión a la novela de George Orwell, con los años formó otra agrupación con Tim Staffel como vocalista y bajista, formó la banda Smile en 1968.

Queen

Con el nacimiento de Smile, se uniría el baterista Roger Taylor, después de participar en las audiciones que ambos habían convocado con la intención de completar su banda, después de dos años, Staffel abandonó la banda y ahí es donde aparecería Freddie Mercury.

Mercury llegaría a la banda y el nombre de la agrupación se ajustaría a 'Queen'. Al poco tiempo se incorporó el bajista John Deacon, cerrando la formación.

Doctor en astrofísica

Queen se formó en 1970, mientras Brian May aún estaba estudiando astrofísica en el Imperial College de Londres. Después de 36 años apartado de la investigación científica, retomó su proyecto y volvió a la universidad. Fue en agosto de 2007 cuando Brian May defendió su tesis doctoral.

aemz