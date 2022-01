Grettell Valdez reveló cómo contrajo el virus por el que perdió parte de su dedo

Hace unos días surgió la noticia de que la actriz Grettell Valdez se sometería a una intervención quirúrgica para retirarle una parte del dedo anular izquierdo debido a un problema de salud que comenzó con el resultado de una biopsia, la cual se realizó hace cinco años.

La actriz Grettel Valdez reveló que ya se encuentra en recuperación y señaló que la operación fue un éxito, pero deberá continuar con un nuevo tratamiento.

Grettel decidió utilizar sus redes sociales para compartir con sus fans su dura experiencia y crear conciencia para que todos acudan al doctor si ven algo extraño en su cuerpo.

Con un video de duración de 18 minutos a través de su cuenta de YouTube, Grettel detalló lo que en realidad paso y compartió los días posteriores a la cirugía, periodo en el que ha contado con el apoyo de sus amigos y su hijo Santino -fruto de su relación con el conductor Patricio Borghetti.

Mientras iba de camino a su cita con el médico para revisar la cicatrización de la herida, Grettel Valdez dijo estar en desacuerdo de que personas ajenas a su vida dieran entrevistas sobre su proceso, esto después de que Pato Borghetti anunciara que su ex pareja estaba bien tras la cirugía. "Luego gente dando entrevistas, contando mi proceso como si estuvieran al pendiente. Hay mucha gente que se cuelga de muchas cosas, pero bueno", comentó.

¿Qué le pasó a Grettell Valdez?

La actriz mencionó que hace 5 años empezó a notar en su dedo una especie de llagas pequeñas, las cuales cuando se mojaba con agua fría o caliente le dolían.

También indicó que al inicio fue con un dermatólogo que le dijo que se trataba de verruga, le dio tratamiento, pero éste no funcionó. Después de un año, fue con otra dermatóloga que le recomendó realizarse una biopsia.

"Resulta que sale cancerígeno, y ¡madres!, tremendo golpe. Me asusté muchísimo (...) Es un cáncer de Bowen, me aterré y me dijo (la doctora): 'yo ya no puedo verlo, tienes que ir directamente con un oncólogo'".

Asimismo, la actriz de 45 años contó que, tras recibir su diagnóstico, lo primero que hizo fue hablarle a una de sus mejores amigas actrices. "Me acuerdo que cuando la doctora me dio el resultado me solté a llorar, le marqué a mi querida Victoria Ruffo, que la amo con todo mi corazón, y me dijo: 'no te preocupes vas a estar bien', de hecho, ella me acompañó con el oncólogo", recordó.

¿Qué le hicieron a Grettell Valdez?

La cirugía de Grettell Valdez le realizaron un injerto del mismo dedo: "Me erradicó todo el mal... Se fue el cáncer en ese momento, yo fui muy feliz porque la cirugía fue un éxito con el implante perfecto, pegó perfecto". Sin embargo, cinco años más tarde, es decir, a principios del 2021 comenzaron a aparecer de nuevo llagas en su dedo, motivo por el que le volvieron a realizar otra biopsia. "Me dice (el médico): 'No te puedo quitar nada porque se extendió, en 15 días se extendió y está cañón'. Me mandaron a hacer estudios y llegamos a la conclusión de que realmente lo que tengo era un virus que transmuta en cáncer", dijo.

Le volvieron a hacer varios estudios y un mapeo en la Universidad de Oncología. "Resulta que es un virus que hace verruga y esa verruga muta a cáncer", aclaró. Fue entonces que el equipo médico decidió que lo mejor era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de su dedo. "Después de hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado se hace una quimio de dedo. Es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse", compartió.

¿Cómo fue que sucedió esto?

Grettell Valdez detalló que esto sucede cuando uno se realiza manicure con instrumentos no limpios.

"Yo les quiero sugerir que cada que vayan a un lugar a algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen por favor, una tontería termino en todo esto", detalló.

