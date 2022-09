La noche del 20 de septiembre de 1997, más de 60.000 personas colmaron el estadio de River para presenciar el último concierto de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti juntos.

"No sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy... ¡Gracias totales!", con esas palabras Gustavo Cerati le ponía fin al último concierto de Soda Stereo.

¿Por qué Soda decidió separarse?

Tras fuertes rumores, en mayo de 1997 Soda Stereo confirmó su separación tras 15 años de carrera.

"Estas líneas surgen de lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea, y en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra disolución. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes y gratificantes en mi vida como Soda Stereo", se leía en el comunicado de la separación de Soda.

Fue entonces que La agrupación argentina inició su gira despedida el 30 de agosto de 1997 en Ciudad de México, donde tocó también el 31 de ese mes. El 2 de septiembre se presentó en Monterrey, el 6 en Caracas, y el 13 en Santiago de Chile.

El 20 de septiembre de 1997 el trío se disponía a hacer su último recital, se preparaba a cerrar una etapa de éxitos.

"Llegó la hora, el minuto, el segundo, el instante. Supongo que tienen sed ¡Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina!". Con estas palabras, Gustavo Cerati se dirigió al público y así dio inicio a "En la ciudad de la furia.

Esa noche, repasaron los principales éxitos de su carrera: "En la ciudad de la furia", "El rito", "Hombre al agua", "(En) el séptimo día", "Canción animal", "Juego de seducción", "Corazón delator", "Sueles dejarme solo", "Paseando por Roma", "Lo que sangra (La cúpula)", "Signos", "Zoom", "Ella usó mi cabeza como un revólver", "Disco eterno", "Planeador", "Luna roja", "Té para tres", "No necesito verte (para saberlo)", "Sobredosis de TV", "Trátame suavemente", "Cuando pase el temblor", "Persiana americana", "Un millón de años luz", "En remolinos", "Primavera 0", "Cae el sol" y la que es considerada la mejor canción de la banda, "De música ligera".

Dicho material se encuentra en un disco doble, que luego tuvo su versión en DVD.

