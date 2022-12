Gomita hizo pública su denuncia por violencia intrafamiliar contra su padre en 2021, por los problemas que ella y su familia tuvieron con él.

A través de su cuenta de Instagram la conductora anunció que su papá fue hallado culpable de los cargos que se le imputaban, y aseguró que llegara hasta las últimas consecuencias.

¿CÓMO REACCIONÓ GOMITA AL SABER QUE SU PADRE ES CULPABLE?

"Tuve un receso de mi audiencia, en un ratito espero se resuelva todo y me voy a ir a trabajar lo más rápido que pueda. Ahí donde me ven tengo muchas ganas de llorar, muchos sentimientos encontrados y sólo le pido a Dios que me de la fuerza para poder sacar adelante mi trabajo, sacar adelante mi vida y cerrar ciertos ciclos. Muchas gracias a todos por los mensajes que me envían, me hacen muy feliz; voy a llegar a las últimas consecuencias para luchar por la verdad".

Dijo sentirse muy feliz y muy contenta, pues cree en la justicia divina, y gracias a eso sabía que esto no iba a quedar impune.

"Mis niñas estoy muy feliz, muy contenta y creo en la justicia divina, me acaban de marcar, yo pedí salirme de la audiencia porque me estaban faltando mucho al respeto y me acaban de marcar para decirme que el fallo fue condenatorio, mi papá fue culpable, estoy bien agradecida con Dios porque sabía que no se iba a quedar impune".

Y añadió que su papá había pedido que no se le mencionara "culpable", hasta que se le comprobara que lo era, por lo que ahora ya lo puede decir sin miedo ni culpa, y espera que pague por lo que hizo.

"Mi papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio. Dios es bueno con la gente buena".

Finalmente, aconsejó a las personas que estén pasando por una situación similar que denuncien.

"Decirles que no se dejen, que no se queden calladas y mientras todos sus problemas los dejen en manos de Dios, de la Virgen, de lo que crean yo creo que habrá justicia divina siempre. Siempre prevalece y la verdad siempre sale a la luz. No se queden calladas", concluyó Gomita.

