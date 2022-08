Durante un show en Toronto, Canadá por su gira denominada "The Chromatica Ball", golpearon en la cara a Lady Gaga con un peluche del Dr. Simi.

En pleno concierto de Lady Gaga alguien del público la lanzó el peluche que le golpeó el rostro.

Desde hace un tiempo que se lleva a cabo esta desagradable costumbre de lanzar al "Dr. Simi" al escenario de los cantantes extranjeros; como lo hicieron con Aurora hace unos meses.

Lady Gaga se encuentra en su sexta gira musical "The Chromatica Ball", la cual inició en julio pasado, en la que tiene planeado visitar varias de las grandes ciudades del mundo para promocionar su último disco de estudio: "Chromatica", lanzado en mayo de 2020.

En las fechas de este tour no estaba contemplada la Ciudad de México; sin embargo, los fans tenían la remota ilusión de que posteriormente sí tocará en nuestro país, pero con el "detalle" del peluche del Dr. Simi, se vislumbra que para nada querría venir a tierra azteca. Incluso, en algún momento se anunció que la también actriz participará en ´Joker: Folie à deux´ junto a Joaquin Phoenix.

Un fan mexicano viajó a Toronto para disfrutar del show que Lady Gaga ofreció el pasado 6 de agosto, y aprovechó la oportunidad para efectuar la práctica de lanzarle un "Dr. Simi" a la cantante.

Las cosas quizá no salieron como lo esperaba, porque en redes sociales comenzó a circular el momento en el que el peluche del doctor bailarín (que ya hasta tiene su imagen en un cerro de Ecatepec) golpeó a Lady Gaga en la cara.

El video en cuestión fue grabado por algún fan que vio cómo el peluche del Dr. Simi alcanzó a rozar una parte de la cara de Lady Gaga mientras interpretaba la canción "Hold My Hand", rola que forma parte de la banda sonora de ´Top Gun: Maverick´ (2022).

Pero ahí no termina la historia, pues resulta que el peluche del Dr Simi en cuestión le recordó a Gaga que México aún la amaba, por lo que seguramente (con esa evidencia) la cantante no querrá visitar nuestro país.

Lo sucedido con el Dr. Simi en el concierto de Lady Gaga no ha hecho más que dividir opiniones, pues mientras unos consideran que la mayoría está exagerando y el peluche no le hizo daño a la cantante, otros consideran que ya es momento de dejar de lanzar Dr. Simi en los conciertos.