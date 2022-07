Gloria Trevi y Mónica Naranjo se dieron tremendo beso en el escenario.

En una presentación que tuvieron el pasado jueves 14 de julio en el Auditorio Telmex en Guadalajara, que forma parte de su gira "Valientes", Gloria sorprendió al besar en la boca a Mónica.

"Ustedes lo pidieron... esta canción, este encuentro, este momento, este beso ustedes pidieron puras cosas bellas GUADALAJARA... Gracias", escribió Gloria Trevi junto al video en el que se besan inesperadamente.

Durante el concierto cada una interpretó sus éxitos, así como temas de su compañera de dueto. Todo transcurría con normalidad, hasta que minutos antes de que el show llegara a su fin, Gloria se acercó a Mónica y le dio un breve beso en la boca, al estilo Madonna con Britney Spears y Christina Aguilera; y Belinda con Lola Rodríguez y Valentina.

Tras el inesperado momento, ambas sonrieron y se dieron un abrazo, a lo que la Trevi expresó: "Es que nos da miedo que nos guste", a lo que Naranjo respondió: "A mí no", y Gloria agregó: "A mí sí (me da miedo) porque estoy casada, mana. Mucha complicación un divorcio para irse con este mujeron... pues no lo echamos", bromearon entre risas.

Mientras que el público no paraba de aplaudir y ovacionar a las cantantes, que se acoplan muy bien en el escenario, ahora que están haciendo esta gira juntas, gracias a que tienen una amistad desde hace varios años.

Su gira "Valientes", la Trevi y Naranjo recorrerán Ciudad de México, varias ciudades de Estados Unidos, España, San Juan Puerto Rico, Acapulco, Guadalajara, el Estado de México, terminando el 30 de diciembre de este año, así que seguramente habrá más besos entre Gloria y Mónica en alguna de sus presentaciones.

