Gloria Trevi reapareció en un video para dar a conocer su postura ante la nueva demanda que enfrenta por corrupción de menores en Estados Unidos.

Fue en su cuenta de Instagram que la cantante publicó un video en el que mandó un mensaje a sus fans sobre cómo se siente y la manera en qué enfrentará este problema legal que se avecina.





GLORIA TREVI REAPARECE TRAS SER DEMANDADA: "POR FIN ME VAN A CONOCER"

A pesar de lo que está viviendo, la Trevi asegura que cada golpe la hecho más fuerte y más humana.

"Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana me emociona todo lo que viene... siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán", expresó la cantante en la publicación.

Gloria está en España para recibir a los Reyes Magos, por lo que señaló que aprovechará para llenarse de energía para lo que viene.

"El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí, en España. Voy a sentir la cabalgata de los reyes magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo".

SE PREPARA PARA LUCHAR CONTRA CUALQUIER COSA

Gloria Trevi dijo que está dispuesta a enfrentar lo que venga, ya sea bueno o malo, y tranquilizó a sus seguidores diciéndoles que se encuentra bien.

"Me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Nos vemos, los quiero mucho y está bien, yo estoy bien".

¿POR QUÉ ES DEMANDADA GLORIA TREVI EN ESTADOS UNIDOS?

De acuerdo con la revista Rolling Stone, Gloria Trevi estaría enfrentando dos nuevas demandas en su contra por el caso Trevi-Andrade, debido a que hay una nueva demanda civil en su contra por atraer a menores de edad a una red sexual secreta en México.

El nuevo caso por el que es acusada se refiere a dos personajes que aseguraron que fueron víctimas de la supuesta explotación sexual que Sergio Andrade y Gloria Trevi ejercieron en su contra. La demanda fue interpuesta en Estados Unidos debido a que las presuntas víctimas señalaron que gran parte del abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles, en California.

(Lérida Cabello)