GLORIA TREVI: "ME ENAMORÉ DE LA PERSONA INCORRECTA"

Gloria Trevi se sincera y reconoce que se enamoró de la persona incorrecta, por lo que aguantó ser violentada durante su relación con el productor Sergio Andrade, debido a su inmadurez.

"Tener 15 años y creer que te las sabes todas, creo que todos lo hemos vivido. A los 15 años crees que nadie te ve la cara, que te comes el mundo. Me enamoré de la persona incorrecta y luego, esa persona me dice, ´tú y yo no somos nada, solamente soy tu mánager", expresó la cantante.

Luego de la polémica que está viviendo Gloria Trevi sobre las recientes acusaciones en su contra sobre supuesta corrupción de menores, la cantante habló de la violencia que vivió al lado de Sergio Andrade cuando era su manager y pareja, situación que vivió a lo largo de dos décadas.

"Yo seguía enamorada porque no había conocido a nadie más. Yo ya no podía hablar con ningún señor, con ningún hombre, con ningún muchacho. Yo no podría tener, prácticamente, contacto con mi familia, más que muy poco y siempre acompañada", relató al programa español "Viajando con Chester".

Y reconoció que una de las maneras en que Sergio Andrade la mantenía embelesada fue a partir del aislamiento y la manipulación.

De esta manera, Gloria Trevi vivió violencia emocional que fue disfrazada por una supuesta estrategia de marketing, en la que Andrade la convenció para que creara una imagen misteriosa.

"Él me decía, ´tienes que mantener un misterio´. Entonces, estaba yo casi siempre... Haz de cuenta, llegaba yo aquí a España, estaba en el uno, dos, tres, terminaba el programa y yo me iba a mi hotel; yo me iba a una fiesta", señaló la Trevi sobre la violencia de que fue objeto con Sergio Andrade.

